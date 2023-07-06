Flaş anket! Seçim sonrası en beğenilen siyasetçi kim? Hiç ortalarda görünmeyen Mansur Yavaş sürprizi
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METROPOLL Araştırma 28 ilde 2 bin 113 kişi ile "En beğenilen siyasetçi" anketi yaptı. Seçim sonrası yapılan ankete göre en beğenilen siyasetçi uzun süredir ortalarda görünmeyen Mansur Yavaş olurken, bazı parti liderleri ve cumhuraşkanı adayları listeye giremedi. Ekrem İmamoğlu ne yaptı? İşte çarpıcı sonuçlar...
Metropoll Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Mayıs 2023 seçimlerin ardından siyasilerin popülaritesine yönelik yaptıkları araştırmayı yayımladı. Metropoll Araştırma'nın 28 ilde 2113 kişi ile yaptığı 'en beğenilen siyasetçi kim' anketinde, seçimlerin ardından adeta sırra kadem basan Mansur Yavaş büyük sürpriz yaptı. İşte Metropoll anketinin sonuçları...
113
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu: Yüzde 18,7
213
DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Yüzde 21,7
313
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz: 25,7
413