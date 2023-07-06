Flaş anket! Seçim sonrası en beğenilen siyasetçi kim? Hiç ortalarda görünmeyen Mansur Yavaş sürprizi

Metropoll Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Mayıs 2023 seçimlerin ardından siyasilerin popülaritesine yönelik yaptıkları araştırmayı yayımladı. Metropoll Araştırma'nın 28 ilde 2113 kişi ile yaptığı 'en beğenilen siyasetçi kim' anketinde, seçimlerin ardından adeta sırra kadem basan Mansur Yavaş büyük sürpriz yaptı. İşte Metropoll anketinin sonuçları...