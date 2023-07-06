BIST 6.173
DOLAR 26,10
EURO 28,40
ALTIN 1.609,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

18 yaşındaki Dilan'ın şüpheli ölümü! Gözaltına alınan şoke etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
18 yaşındaki Dilan'ın şüpheli ölümü! Gözaltına alınan şoke etti

MERSİN'de pompalı tüfekle vurulan 18 yaşındaki Dilan hayatını kaybetti. Genç kızın erkek arkadaşı tutuklandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, 4 Temmuz'da Akdeniz ilçesinde erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Y.E.'nin kendisine gösterdiği pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu 18 yaşındaki Dilan Yaman'ın vücuduna saçmalar isabet etti.

Hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli Y.E. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Batuhan Karacakaya yeni sevgilisi boyu kaç, kaç kilo, adı ne?
Batuhan Karacakaya yeni sevgilisi boyu kaç, kaç kilo, adı ne?
Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan kaleci Emre Bilgin'i kiraladı
Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan kaleci Emre Bilgin'i kiraladı
Bomba anket! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İYİ Parti 1.5 ayda çöktü...
Bomba anket! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İYİ Parti 1.5 ayda çöktü...
İlk yarıda elektrikli otomobil satışları katlandı
İlk yarıda elektrikli otomobil satışları katlandı
Merkez Bankası Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı! Düşüşe en büyük katkı enerjiden
Merkez Bankası Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı! Düşüşe en büyük katkı enerjiden
Küresel hava yolu yolcu trafiği mayısta yüzde 39,1 arttı
Küresel hava yolu yolcu trafiği mayısta yüzde 39,1 arttı
PSG, Slovak futbolcu Skriniar'ı transfer etti!
PSG, Slovak futbolcu Skriniar'ı transfer etti!
Batuhan Karacakaya sevgilisi kim, gerçek adı ne? El ele yakalandı sonra ayrıldı
Batuhan Karacakaya sevgilisi kim, gerçek adı ne? El ele yakalandı sonra ayrıldı
Pentagon, "gizli" belgeleri korumak için güvenliği artıracak!
Pentagon, "gizli" belgeleri korumak için güvenliği artıracak!
TikTok'ta "uygunsuz" videolar paylaşan yargıca dava açıldı!
TikTok'ta "uygunsuz" videolar paylaşan yargıca dava açıldı!
Kene ısırmalarına karşı alınması gereken önlemler neler?
Kene ısırmalarına karşı alınması gereken önlemler neler?
Benim Güzel Ailem Tuğçe kimdir, gerçekte kim oynuyor, adı ne? Ebrar Karabakan yaşı kaç?
Benim Güzel Ailem Tuğçe kimdir, gerçekte kim oynuyor, adı ne? Ebrar Karabakan yaşı kaç?