18 yaşındaki Dilan'ın şüpheli ölümü! Gözaltına alınan şoke etti

MERSİN'de pompalı tüfekle vurulan 18 yaşındaki Dilan hayatını kaybetti. Genç kızın erkek arkadaşı tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, 4 Temmuz'da Akdeniz ilçesinde erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Y.E.'nin kendisine gösterdiği pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu 18 yaşındaki Dilan Yaman'ın vücuduna saçmalar isabet etti.

Hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli Y.E. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.