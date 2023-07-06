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Hac ziyaretinde rahatsızlanan kişi ambulans uçakla Bursa'ya getirildi

Hac ziyaretinde rahatsızlanan kişi ambulans uçakla Bursa'ya getirildi

Hac ibadeti için gittiği kutsal topraklarda rahatsızlanan 70 yaşındaki hasta, ambulans uçakla getirildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hac ziyareti için kentten Suudi Arabistan'a giden K.D. rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastanın ailesi, konuyu Sağlık Bakanlığına iletti.

Bunun üzerine Suudi Arabistan'a hareket eden Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, Cidde Havalimanı'nda teslim aldığı K.D'yi Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirdi.

Ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen K.D, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

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