Benim Güzel Ailem Damla kim, gerçek adı ne? Serra Pirinç kimdir, dizileri hangisi?

TRT 1 ekranlarının Kore dizisi uyarlaması, sımsıcacık aile dizisi Benim Güzel Ailem ekrana geldi ve seyirciden alkışları topladı. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da ilgiyle takip edildi. Dizide özellikle Damla karakterine hayat veren genç oyuncu merak ediliyor. Benim Güzel Ailem Damla'ya genç oyuncu Serra Pirinç hayat veriyor. Peki kimdir Serra Pirinç, yaşı kaç, dizileri hangisi?

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TRT 1 ekranlarının yeni, yaz dizisi Benim Güzel Ailem daha ilk bölümü ile seyircinin içini ısıttı. Aile komedisi dizi büyük beğeni topladı. Kore dizisi uyarlaması olan Benim Güzel Ailem dizisinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak edildi. Dizide özellikle Damla karakteri ile sevilen oyuncu Serra Pirinç merak ediliyor. 26 yaşında olan Serra Pirinç AŞK 101, Bizim Hikaye gibi dizilerde rol aldı. Aynı zamanda çok iyi piyano da çalabiliyor.

Benim Güzel Ailem Damla kim?

Serra Pirinç, 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Tiyatro Teras'ta oyunculuk eğitimi aldı. Rezzan Çankır Oyunculuk ajansına bağlı olarak çalışan Pirinç, Bizim Hikaye dizisindeki Müjde karakteri ile tanınmıştır.



Serra Pirinç'in Rol Aldığı Diziler



Vuslat

Bizim Hikaye

Benim Güzel Ailem Konusu nedir?

Benim Güzel Ailem', Kore'den uyarlanmasına karşın tipik bir geniş aile dizisi. Çok çocuklu geleneksel aile konseptinden beslenen yapımda ilişkiler ve çiftler iyi kurulmuş. Aile terapisti çift esprisi, esrik kadının (Derya) varlığı, muzip evlat Ferdi örgüyü tamamlıyorlar. Merkezdeki öykü ise aynı zamanda yaz dizilerinin olmazsa olmazı "kadının ilgisiz adamı kendisine âşık etme" eksenine bağlanacak görünüyor. Dizide görümce-gelin ve kaynana-gelin çekişmeleri de dozunda ayarlanmış. Kaldı ki Damla'nın "zayıf gelin" arayan kayınvalidesinin ilerleyen bölümlerde tozu dumana katacağını söyleyebiliriz.

Kadrosunda Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu ve Aycan Koptur gibi ünlü isimlerin yer aldığı Benim Güzel Ailem bu hafta yayınlanacak mı?