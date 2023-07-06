Benim Güzel Ailem Öznur kim oynuyor, adı ne? Melis Babadağ kimdir, kaç yaşında?

TRT 1 ekranlarının Kore dizisi uyarlaması, sımsıcacık aile dizisi Benim Güzel Ailem ekrana geldi ve seyirciden alkışları topladı. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da ilgiyle takip edildi. Dizide özellikle Öznur karakterine hayat veren genç oyuncu Melis Babadağ merak edildi. Peki Melis Babadağ kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

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TRT 1 ekranlarının yeni, yaz dizisi Benim Güzel Ailem daha ilk bölümü ile seyircinin içini ısıttı. Aile komedisi dizi büyük beğeni topladı. Kore dizisi uyarlaması olan Benim Güzel Ailem dizisinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak edildi. Dizide özellikle sempatik halleri ile sevilen ve Öznur karakterine hayat veren oyuncu Melis Babadağ ilgiyle takip ediliyor. 39 yaşında olan Melis Babadağ aslen Adanalı. Bir dönem Yiğit Özer ile evli kaldı.

Adana doğumlu Melis Babadağ, 17 Ocak 1984 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü'nde tamamlayan güzel oyuncu, aynı zamanda Ayla Algan ve Ergün Demir'den oyunculuk dersleri almıştır. 2009 yılında ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Babadağ, Didar karakteriyle Aile Saadeti dizisinde oynamıştır.

Bir zamanların efsane dizisi 'Pis Yedili'de Elçin karakterine hayat veren Melis Babadağ, bu diziyle tanınmaya başlamıştır.



Oğlak burcu olan başarılı oyuncu, 1.67 metre boyunda. Aynı zamanda 2015 yılında Yiğit Özer ile dünyaevine giren Babadağ, 2019 yılında boşandı.

Melis Babadağ Rol Aldığı Yapımlar



2019 – Aykut Enişte (Gülşah) (Sinema Filmi)

2016 – Oğlan Bizim Kız Bizim (Zeynep) (Sinema Filmi)

2015 – Ertuğrul 1890 (Sinema Filmi)

2014 – Yeşil Deniz (Zümrüt) (TV Dizisi)

2014 – Mihrap Yerinde (Pelin (Mihrap’ın Kızı)) (TV Dizisi)

2013 – Beni Böyle Sev (TV Dizisi)

2011 – 2013 – Pis Yedili (Elçin) (TV Dizisi)

2011 – Beni Unutma (Sevda)(Sinema Filmi)

2009 – İncir Reçeli (Duygu)(Kısa Film)

2010 – Geniş Aile (Şevval) (TV Dizisi)

2009 – Cam Kırıkları (Emine) (TV Dizisi)

2009 – Aile Saadeti (Didar) (TV Dizisi)