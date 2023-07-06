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Emeklilere kötü haber! Kademeli zam Ocak ayına kalıyor! Emekli Temmuz'da yüzde 19.77 zam alacak

Emeklilere kötü haber! Kademeli zam Ocak ayına kalıyor! Emekli Temmuz'da yüzde 19.77 zam alacak

Memur maaşlarına yapılan zamla en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarken, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerini üzecek haber geldi. Emeklilere kademeli zam ve seyyanen zam uygulaması 2024 Ocak ayına kalıyor. Emekliler Temmuz'da sadece enflasyon farkı kadar zam alacak.

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AK Parti'nin Meclis'e sunduğu en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya çıkaran yasa teklifinde memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen zam yer almadı. Emekliler büyük hayal kırıklığı yaşarken, iktidara yakınlığıyla bilinen Haber 7, emeklileri daha da üzecek haberi verdi.

Emekli maaşı düzenlemesi 'Sonbahar'a kaldı

Memur zamlarının belirlendiği kanun teklifi dün Meclis'e sunuldu. Ancak teklifte emeklilere ilişkin bir düzenleme yer almadı. Görüşülmesine yarın komisyonda başlanacak teklife emeklilere ilişkin zam düzenlemesi eklenebilir.  Ancak edinilen bilgiler, emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin sonbahar döneminde yapılacağı yönünde.

En erken Ekim ayı ortasında...

Sonbahardan itibaren yıl sonuna doğru yapılacak çalışmalarda emeklilere kademeli artışın yapılacağı yönünde bilgiler geliyor.  Bu yasama dönemi içinde yeni adım atılmazsa en erken takvim ekim ayı ortası olarak öne çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alıyor. Emeklilerin zammında 6 aylık enflasyon oranı belirleyici oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Farklı bir düzenleme yapılmadığı sürece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 19,77 artacak.

Memur emeklileri ne kadar zam alacak?

Memur zamları için hazırlanan kanun teklifinde memur emeklilerine ilişkin düzenleme yer almıyor. Mevcut durumda memur emeklileri yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı kaynaklı olarak yüzde 17,55 zam alacak.

En düşük emekli maaşı artacak mı?

En düşük emekli maaşı nisan ayında 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesinin de sonbahardaki düzenleme bırakılacağı belirtiliyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son anda en düşük emekli maaşını yükseltebileceği de belirtiliyor. 

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