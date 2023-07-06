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Saadet Partisi ve Gelecek Partisi anlaştı! Meclis'te yeni grup kuruluyor

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi anlaştı! Meclis'te yeni grup kuruluyor

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Mecliste grup kurma konusunda anlaştı. 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Meclis'te 10'ar milletvekili ile temsil ediliyordu.

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Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasındaki TBMM’de grup kurma görüşmeleri sonuçlandı ve Mecliste grup kurma konusunda anlaşmaya varıldı. Meclis’te her iki partiden de 10’ar milletvekili bulunuyor.

Meclisteki 6. grup olacak

Meclis'te AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin ardından 6. grup kurulacak.20 vekilli grubun komisyon üyeleri olacak ve RTÜK'te yer alacaklar. Ayrıca kendilerine salon tahsis edilecek ve grup toplantısı yapabilecekler.

İlk açıklama

Görüşme sonrası açıklamada bulunan Ahmet Davutoğlu, "Gelecek ve Saadet Partisi milletvekilleri ortak bir grup çalışması içine girecekler.Şu andaki atmosfer bir araya gelmeyi ve iş birliği yapabilmeyi, ortada söz konusu olan dağınıklığı gidermeyi zorunlu kılıyor. İnşallah önümüzdeki hafta ilk grup toplantımızı da birlikte yapacağız." dedi.

Temel Karamollaoğlu da "Meclis’te en ciddi ve verimli çalışmaları yapan grup inanıyorum ki bu grup olacak. Fikirlerde bazı farklılıkların olmasını bakış açısına göre değerlendirmek mümkün." dedi.

DEVA Partisi yok

DEVA Partisi, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla kurulacak grupta yer almayacağını duyurmuştu.

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