BIST 6.175
DOLAR 26,01
EURO 28,32
ALTIN 1.595,71
HABER /  POLİTİKA

DSP lideri Önder Aksakal emeklilere özel bası istisnalar getirilmeli

DSP lideri Önder Aksakal emeklilere özel bası istisnalar getirilmeli

DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, en düşük memur maaşında artış ile vergi düzenlemelerini de içeren kanun teklifiyle ilgili "En zor şartlarda yaşamlarını idame ettirmek durumunda olan emeklilerimiz için özel bazı istisnaların gündeme getirilmesi önemlidir." dedi.

Abone ol

 Aksakal, partisinin il başkanları ve yöneticileri ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkenin sorunlarına TBMM çatısı altında daha objektif koşullarda çözüm bulma olanağını yeniden elde ettiklerini söyledi. Aksakal, 16 yıl aradan sonra parlamentoda yer alma konusunda her türlü fedakarlığı ortaya koyan parti üyelerine de teşekkür etti.

Seçim döneminin geride kalmasıyla birlikte halkın beklentilerini karşılayacak yasal çalışmaları Meclis çatısı altında gerçekleştireceklerini dile getiren Aksakal, bu husustaki temel kriterlerinin milli çıkarlar ve halkın yararı olacağını bildirdi.

Aksakal, demokrasinin tam olarak gerçekleşebilmesinin Meclis çatısı altında toplumun tümü tarafından benimsenen bir iktidar ve muhalefet yapısının varlığıyla mümkün olabileceğine işaret ederek, "Ülkede bir iktidar sorunu yoktur, maalesef ciddi bir muhalefet sorunu boy göstermektedir. Bu teşhisimizi bugün yapıyor değiliz. Bugün kendilerini Cumhuriyetin kurucusu payesiyle tanımlayan ana muhalefet partisinin içine düştüğü hazin tabloyu anlatmanın kimseye bir fayda sağlamayacağını bilmekle beraber, aslında 100 yıllık Cumhuriyetin temel değerlerini hücrelerine kadar özümsemiş gerçek Atatürkçülerin hislerine tercüman olmak gibi önemli bir sorumluluğumuzun olduğunu da ifade etmek isterim." diye konuştu.

"Emekliler için de özel istisnalar gündeme getirilmeli"

Altılı masayı oluşturan siyasi yapıların ve seçim sürecine destek veren büyükşehir belediye başkanlarının sadece seçimleri kaybetmekle kalmadığını aynı zamanda kimliklerini ve siyasi kişiliklerini de kaybettiklerini ileri süren Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendilerine 'solcu' diyenler en hızlı Amerikancılarla, kendilerine 'Atatürkçü' diyenler en keskin Atatürk karşıtlarıyla, kendilerine 'milliyetçi' diyenler, feodal sistemin tetikçileri ve en kararlı PKK yandaşlarıyla kucak kucağa oldular. Biz ülke bölünmesin derdindeyiz, siz 'oylar bölünmesin' derdindesiniz. Ülkeye huzur getireceklermiş. Siz önce kendi içinizde huzurunuzu sağlayın. Siyaset şov için değil millet için yapılır. Bugün olmuş hala daha CHP'yi kurtarmaya çalışanlara diyeceğim şudur ki, CHP tarihsel misyonunu tamamlamıştır. Muhalefet cenahında Atatürk'ün ilkelerine ve Cumhuriyetin değerlerine sahip tek parti Demokratik Sol Partidir. Mefta olmuş partileri yeniden kurmaya kalkışmak, sözüm ona yeni parti kurma maceralarına girişmek sadece bireysel ihtirasların tatminine hizmet etmekten öte bir anlam taşımayacaktır."

Aksakal, en düşük memur maaşında artış ile vergi düzenlemelerini de içeren kanun teklifiyle ilgili de "Enflasyonun sebep olduğu sıkıntıların giderilmesi noktasında gerek çalışanlarımızın, gerekse emeklilerimizin yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla yasal bazı düzenlemeleri hayata geçirecektir. Bazı gelir kalemlerinde, başta MTV olmak üzere bir kısım vergi kalemlerinde artışların ortaya konulması toplum kesimlerinin alım güçleri de hesap edilerek değerlendirilmeli ve uygulamaya konulmalıdır. Hele hele bir de en zor şartlarda yaşamlarını idame ettirmek durumunda olan emeklilerimiz için özel bazı istisnaların gündeme getirilmesi önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Benim Güzel Ailem Kaan kim oynuyor, gerçek adı ne? Barış Yıldız kimdir, dizileri hangisi?
Benim Güzel Ailem Kaan kim oynuyor, gerçek adı ne? Barış Yıldız kimdir, dizileri hangisi?
Saadet Partisi ve Gelecek Partisi anlaştı! Meclis'te yeni grup kuruluyor
Saadet Partisi ve Gelecek Partisi anlaştı! Meclis'te yeni grup kuruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefonda görüştü
Benim Güzel Ailem Öznur kim oynuyor, adı ne? Melis Babadağ kimdir, kaç yaşında?
Benim Güzel Ailem Öznur kim oynuyor, adı ne? Melis Babadağ kimdir, kaç yaşında?
Emeklilere kötü haber! Kademeli zam Ocak ayına kalıyor! Emekli Temmuz'da yüzde 19.77 zam alacak
Emeklilere kötü haber! Kademeli zam Ocak ayına kalıyor! Emekli Temmuz'da yüzde 19.77 zam alacak
İsveç'ten göz boyama operasyonu PKK'lı kişiye hapis cezası verildi
İsveç'ten göz boyama operasyonu PKK'lı kişiye hapis cezası verildi
Milli Savunma Bakanlığı: 1 Ocak'tan bu yana 794 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: 1 Ocak'tan bu yana 794 terörist etkisiz hale getirildi
Orman yangını tehlikesi: 2 ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Orman yangını tehlikesi: 2 ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
3 ay boyunca yasaklandı! Karar duyuruldu
3 ay boyunca yasaklandı! Karar duyuruldu
Benim Güzel Ailem Damla kim, gerçek adı ne? Serra Pirinç kimdir, dizileri hangisi?
Benim Güzel Ailem Damla kim, gerçek adı ne? Serra Pirinç kimdir, dizileri hangisi?
Almanya'da çocuk istismarından hüküm giyen papaz din adamlığından da azledildi!
Almanya'da çocuk istismarından hüküm giyen papaz din adamlığından da azledildi!
Hac ziyaretinde rahatsızlanan kişi ambulans uçakla Bursa'ya getirildi
Hac ziyaretinde rahatsızlanan kişi ambulans uçakla Bursa'ya getirildi