Benim Güzel Ailem Kaan kim oynuyor, gerçek adı ne? Barış Yıldız kimdir, dizileri hangisi?

TRT 1 ekranlarının Kore dizisi uyarlaması, sımsıcacık aile dizisi Benim Güzel Ailem ekrana geldi ve seyirciden alkışları topladı. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da ilgiyle takip edildi. Dizide özellikle Kaan karakteri ilgiyle takip ediliyor. Peki Benim Güzel Ailem dizisindeki Kaan yani Barış Yıldız kimdir, aslen nereli, yaşı kaç, dizileri hangisi?m

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TRT 1 ekranlarının yeni, yaz dizisi Benim Güzel Ailem daha ilk bölümü ile seyircinin içini ısıttı. Aile komedisi dizi büyük beğeni topladı. Kore dizisi uyarlaması olan Benim Güzel Ailem dizisinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak edildi. Dizide özellikle Kaan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Barış Yıldız merak ediliyor. 40 yaşında olan Barış Yıldız, İşler Güçler dizisindeki Tekin rolü ile şöhretini artmıştır.

Benim Güzel Ailem Kaan (Barış Yıldız) kimdir?

Yıldız, 17 Eylül 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Baba tarafı Diyarbakır, anne tarafı Bulgaristanlıdır. 1996-1999 seneleri arasında İleri Gözetleme Kültür ve Sanat Evi Tiyatro Manga’da dramaturgi ve oyunculuk eğitimi aldı. Süleyman Nazif Lisesi’nde okudu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden 2003 yılında mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

Oyun atölyesi’nde Kemal Aydoğan’ın yönettiği Azrail’in Gözyaşları (2004), Othello (2004), Atinalı Timon (2006), Macbeth (2010) oyunlarında oynadı. Tiyatro Adam’ı n Bölge Hastanesi (2012) adlı oyunda rol aldı.

2012-2013 seneleri arasında Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz'in başrolde oynadığı “İşler Güçler” dizisinde Tekin Fırtına karakterini canlandırdı.

Moda Sahnesi’nde, “Köpek, Kadın, Erkek” adlı tiyatro oyununda oynadı.

Barış Yıldız, Şehir Üniversitesi’nde oyunculuk eğitmenliğine devam etmektedir.

2013 yılında yapımcılığını Necati Akpınar yaparken, yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı “Düğün Dernek” filminde başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Barış Yıldız oynamıştır.

2014 - 2015 seneleri arasında Selçuk Aydemir‘in senaryosunu yazıp yönettiği ve başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan’ın oynadığı “Kardeş Payı” adlı dizide Reis karakterine can verdi.

2015 yılında , yazarı Sibylle Berg olan“Köpek, Kadın, Erkek” adlı tiyatro oyununda Moda Sahnesinde Caner Cindoruk ve Zamire Zeynep Kasapoğlu ile beraber başrolde oynadı.

Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Nihat Durak ile Can yücel (2)’in yaptığı, senaryosunu ise Uğraş Güneş’in kaleme aldığı, 20 Eylül 2016tarihinde FOX ekranlarında başlayan "Familya" adlı dizi filmde Uğur Yücel, Erkan Kolçak Köstendil, Bülent Emrah Parlak, Cansu Tosun, Sezer Avcı, Aybüke Pusat, Murat Ceylan, Barış Yıldız’ın yanı sıra Gökhan Kıraç, Enis Arıkan, Olgu Baran Kubilay, Bekir Çiçekdemir, Berat Efe Parlar, İpek Ayaz Kortunç, Murat Şahan, Ozan Coşkun, Neslihan Arslan ve Güven Kıraç ile birlikte rol aldı.

Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı 5 Ocak 2017 tarihinde vizyona giren "Çalgı Çengi İkimiz" adlı filmde başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin paylaşırken diğer rollerde Ayhan Taş, Burak Satıbol, Barış Yıldız, Cahit Gök, Sinasi Yurtsever, Ceyhun Güneş, Korhan Herduran, Hakan Akın, Ahmet Gülhan gibi oyuncular yer almıştır.

Ödülleri :

2008 - 15.Adana Altın Koza Film Şenliği- En İyi Erkek Oyuncu (Made in Europe)

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2015 - Köpek, Kadın, Erkek :Sibylle Berg - Moda Sahnesi

2013 - Palyançolar Okulu - Moda Sahnesi

2012 - Bölge Hastanesi, Tiyatro Adam

2010 - Yanlış Anlama :Albert Camus - Trajedi & Dram

2010 - Macbeth, Oyun atölyesi

2006 - Atinalı Timon, Oyun atölyesi

2004 - Azrail’in Gözyaşları, Oyun atölyesi

2004 - Othello, Oyun atölyesi

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2017 - Martıların Efendisi (Sinema Filmi)

2016 - Çalgı Çengi İkimiz (Selami)(Sinema Filmi)

2016 - Familya (Vedat Yeltekli) (TV Dizisi)

2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet (Muallim Saffet) (Sinema Filmi)

2014 - 2015 - Kardeş Payı (Reis) (TV Dizisi)

2013 - Düğün Dernek (Muallim Saffet) (Sinema Filmi)

2012 - 2013 - İşler Güçler (Tekin Fırtına) (TV Dizisi)

2008 - 2009 - Benim Annem Bir Melek (Zülfikar)(TV Dizisi)

2007 - Peri Tozu (Emre) (Sinema Filmi)

2007 - Made in Europe (Sinema Filmi)

2006 - Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü? (Sinema Filmi)

2006 - Ahh İstanbul (Bölüm Oyuncusu)(TV Dizisi)

2005 - Zincirleme Film Tamlaması (Kısa Film)

2004 - Aliye (Alp)(TV Dizisi)

2003 - Okul (Öğrenci Umut) (Sinema Filmi)