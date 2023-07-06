Kemal Kılıçdaroğlu'ndan danışmanlara şok çağrı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Ali Haydar Fırat, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın CHP'deki kulis bilgilerini verdi.

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CHP'de parti politikasını eleştiren kim varsa kapı önüne konuyor. Muharrem İnce, Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş derken bu isimlere şimdi de Tanju Özcan eklendi. Bolu'dan Ankara'ya 10 gün sürecek 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatan Tanju Özcan'a CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan 'Belediye başkanları öncellikle kendi illerin sorunları çözmeli, hemşerilerine en iyi hizmetti vermeye çalışmalı. İddiaları akıl işi değildir. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar!' tepkisi geldi. CHP'de bir yandan Tanju Özcan ile uğraşılırken, bir yandan da 'değişim' isteyen Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkanlık koltuğundan ısrarla kalkmayan Kılıçdaroğlu arasında gizli gerginlik sürüyor. Her ne kadar dışarıya yansıtılmak istenmese de parti içinin kaynadığı alenen ortada.

CHP'de yaşananları Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında bomba kulis bilgileri verdi...