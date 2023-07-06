BIST 6.158
DOLAR 26,01
EURO 28,29
ALTIN 1.595,82
HABER /  GÜNCEL

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan danışmanlara şok çağrı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan danışmanlara şok çağrı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Ali Haydar Fırat, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın CHP'deki kulis bilgilerini verdi.

Abone ol

CHP'de parti politikasını eleştiren kim varsa kapı önüne konuyor. Muharrem İnce, Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş derken bu isimlere şimdi de Tanju Özcan eklendi. Bolu'dan Ankara'ya 10 gün sürecek 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatan Tanju Özcan'a CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan 'Belediye başkanları öncellikle kendi illerin sorunları çözmeli, hemşerilerine en iyi hizmetti vermeye çalışmalı. İddiaları akıl işi değildir. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar!' tepkisi geldi. CHP'de bir yandan Tanju Özcan ile uğraşılırken, bir yandan da 'değişim' isteyen Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkanlık koltuğundan ısrarla kalkmayan Kılıçdaroğlu arasında gizli gerginlik sürüyor. Her ne kadar dışarıya yansıtılmak istenmese de parti içinin kaynadığı alenen ortada.

CHP'de yaşananları Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında bomba kulis bilgileri verdi...

YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
BionTech İngiliz hükümetiyle anlaştı! Kanser aşısı denemeleri yapacaklar
BionTech İngiliz hükümetiyle anlaştı! Kanser aşısı denemeleri yapacaklar
İstanbul'da sahte ilaç operasyonu! Yabancı uyruklular yakalandı
İstanbul'da sahte ilaç operasyonu! Yabancı uyruklular yakalandı
42. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali başladı
42. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali başladı
DSP lideri Önder Aksakal emeklilere özel bası istisnalar getirilmeli
DSP lideri Önder Aksakal emeklilere özel bası istisnalar getirilmeli
Benim Güzel Ailem Kaan kim oynuyor, gerçek adı ne? Barış Yıldız kimdir, dizileri hangisi?
Benim Güzel Ailem Kaan kim oynuyor, gerçek adı ne? Barış Yıldız kimdir, dizileri hangisi?
Saadet Partisi ve Gelecek Partisi anlaştı! Meclis'te yeni grup kuruluyor
Saadet Partisi ve Gelecek Partisi anlaştı! Meclis'te yeni grup kuruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefonda görüştü
Benim Güzel Ailem Öznur kim oynuyor, adı ne? Melis Babadağ kimdir, kaç yaşında?
Benim Güzel Ailem Öznur kim oynuyor, adı ne? Melis Babadağ kimdir, kaç yaşında?
Emeklilere kötü haber! Kademeli zam Ocak ayına kalıyor! Emekli Temmuz'da yüzde 19.77 zam alacak
Emeklilere kötü haber! Kademeli zam Ocak ayına kalıyor! Emekli Temmuz'da yüzde 19.77 zam alacak
İsveç'ten göz boyama operasyonu PKK'lı kişiye hapis cezası verildi
İsveç'ten göz boyama operasyonu PKK'lı kişiye hapis cezası verildi
Milli Savunma Bakanlığı: 1 Ocak'tan bu yana 794 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: 1 Ocak'tan bu yana 794 terörist etkisiz hale getirildi
Orman yangını tehlikesi: 2 ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Orman yangını tehlikesi: 2 ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı