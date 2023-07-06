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Benim Güzel Ailem Derya kim, gerçekte kim oynuyor? Meltem Pamirtan kimdir, yaşı kaç?

Benim Güzel Ailem Derya kim, gerçekte kim oynuyor? Meltem Pamirtan kimdir, yaşı kaç?

TRT 1 ekranlarının Kore dizisi uyarlaması, sımsıcacık aile dizisi Benim Güzel Ailem ekrana geldi ve seyirciden alkışları topladı. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da ilgiyle takip edildi. Dizide özellikle Derya karakterine hayat veren oyuncu Meltem Pamirtan merak edildi. Peki Meltem Pamirtan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, dizileri hangisi?

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TRT 1 ekranlarının yeni, yaz dizisi Benim Güzel Ailem daha ilk bölümü ile seyircinin içini ısıttı. Aile komedisi dizi büyük beğeni topladı. Kore dizisi uyarlaması olan Benim Güzel Ailem dizisinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak edildi. Dizide özellikle Derya karakterine hayat veren oyuncu Meltem Pamirtan merak edildi. 

Meltem Pamirtan kimdir?

Meltem Pamirtan, 1977 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Meltem Pamirtan, ilk oyunculuk deneyemini çok küçük yaşlarda yaptı.

1982 yapımı Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda, Şemsi İnkaya ve Hulusi Kentmen'in oynadığı Adile Teyze filminde Gülay rolünü oynadı. Sonraki yıllarda eğitimine devam eden Meltem Pamirtan, 2005 yılında Zeytin Dalı dizisinde Gülizar rolünü oynadı.

2007 yılında Parmaklıklar Ardında dizisinin ilk sezonunda Zehra Kerimoğlu'nu canlandırdı.

Meltem Pamirtan, 2014-2016 döneminde yayınlanan Damla Sönmez ve Canan Ergüder'in oynadığı, Güllerin Savaşı dizisinde Mesude karakterini oynadı.

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