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Otellerde yer kalmayınca Kırkpınar sevdalıları parklara çadır kurdu

Otellerde yer kalmayınca Kırkpınar sevdalıları parklara çadır kurdu

EDİRNE'de gerçekleştirilecek 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için gelen bazı güreşseverler er meydanının yakınına kurdukları çadırlarda konaklıyor.

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Kentte gurbetçi ve Kırkpınar yoğunluğu nedeniyle oteller doldu.

Yurdun birçok yerinden gelen güreşsever, konaklama ihtiyacını gidermek için Sarayiçi Er Meydanı yakınındaki parklara gelerek çadır kurdu.

Kocaeli'nden gelen Bayram Kır (60) çok uzun süredir güreşler için Sarayiçi'ne geldiğini söyledi.

Konaklama sorunu nedeniyle çadır kurduğunu aktaran Kır, şunları kaydetti:

"Hem değişiklik olur hem de burasının havasını koklarız diye önceden gelerek çadırı tercih ettik. Herkesten önce çarşamba günü buraya ilk biz gelerek çadırlarımızı kurduk. Edirne Sarayiçi'nin, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeri ayrıdır. Onun için koşa koşa erkenden geldik. Her pehlivanın rüyasında ve kalbinde burada başpehlivan olmak vardır."

Kocaeli'nden gelen Sami Kalkan (63) ise yaklaşık 20 yıldır güreşleri izlemek için Sarayiçi'ne geldiğini dile getirdi.

Edirne'yi çok sevdiğini vurgulayan Kalkan, "Heyecanım olmasa gelmem. Edirne'yi çok seviyorum. Edirne'nin her tarafı tarih olduğunu için devamlı gelmek istiyorum. Bu sene ilk kez çadırda konaklıyoruz. Bu zamana kadar hep otellerde ve arabada konaklamıştık. Güreşler hoşumuza gidiyor onun için imkan buldukça geliyoruz." şeklinde konuştu.

Tekirdağ'dan gelen İbrahim Yiğit Çınar (20) da bu yıl ilk defa bu heyecanı yaşayacaklarını ve çadırda konakladıklarını aktardı.

Otellerde yoğun bir kalabalık olduğunu belirten Çınar, "Burada yağlı güreşlerin ruhunu yaşatmak için, daha yakın olmak ve kendimizi buraya ait hissetmek çadırda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

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