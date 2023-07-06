Gazeteciye küfür ve tehditler ederek saldırmaya çalışan adamı eşi azarladı
KADIKÖY'de hız yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüler üzerinde yapılan denetimde yaşananlar dikkat çekti.
Kadıköy’de Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi üzerinde hız yapan ve trafiği tehlikeye atan sürücüler üzerinde Kadıköy ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne Bağlı Devriye Ekipler Amirliği tarafından araçlar üzerinden uygulama yapıldı.
Yapılan denetimlerde şüpheli araçlar üzerinde sorgulama esnasında 2 şahsın aranması çıktı.
Kadın şahıs denetim noktasına takıldığı için “aferin sana, helal olsun” diyerek eşine sitemlerde bulundu.
Eşi "basın özgürlüğü var çeker" diyerek azarladı
Bu durumun görüntülenmesine tepki gösteren kadının eşi ise sinirini basın mensuplarından çıkardı. Saldıran şahsın eşi ise, "basın özgürlüğü var çeker" diyerek eşine tepki gösterdi.