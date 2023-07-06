Gazeteciye küfür ve tehditler ederek saldırmaya çalışan adamı eşi azarladı

Eşi "basın özgürlüğü var çeker" diyerek azarladı

Bu durumun görüntülenmesine tepki gösteren kadının eşi ise sinirini basın mensuplarından çıkardı. Saldıran şahsın eşi ise, "basın özgürlüğü var çeker" diyerek eşine tepki gösterdi.