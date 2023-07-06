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Gazeteciye küfür ve tehditler ederek saldırmaya çalışan adamı eşi azarladı

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Gazeteciye küfür ve tehditler ederek saldırmaya çalışan adamı eşi azarladı

KADIKÖY'de hız yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüler üzerinde yapılan denetimde yaşananlar dikkat çekti.

Gazeteciye küfür ve tehditler ederek saldırmaya çalışan adamı eşi azarladı

Kadıköy’de Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi üzerinde hız yapan ve trafiği tehlikeye atan sürücüler üzerinde Kadıköy ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne Bağlı Devriye Ekipler Amirliği tarafından araçlar üzerinden uygulama yapıldı. 

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Gazeteciye küfür ve tehditler ederek saldırmaya çalışan adamı eşi azarladı

Yapılan denetimlerde şüpheli araçlar üzerinde sorgulama esnasında 2 şahsın aranması çıktı.

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Gazeteciye küfür ve tehditler ederek saldırmaya çalışan adamı eşi azarladı

Kadın şahıs denetim noktasına takıldığı için “aferin sana, helal olsun” diyerek eşine sitemlerde bulundu. 

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Gazeteciye küfür ve tehditler ederek saldırmaya çalışan adamı eşi azarladı

Eşi "basın özgürlüğü var çeker" diyerek azarladı

Bu durumun görüntülenmesine tepki gösteren kadının eşi ise sinirini basın mensuplarından çıkardı. Saldıran şahsın eşi ise, "basın özgürlüğü var çeker" diyerek eşine tepki gösterdi.

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