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Muğla'da denizlerden 9 günde 250 bin litre pis su toplandı

Muğla'da denizlerden 9 günde 250 bin litre pis su toplandı

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi yedi atık alım teknesi ile dokuz günlük bayram tatilinde Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman Koylarında teknelerden atık alımına devam etti.

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Mavi yolculuğun uğrak noktası, Avrupa ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın denizleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlenmeye devam ediliyor. Binlerce tur teknesi ve özel deniz araçlarının seyahat ettiği Muğla'nın denizleri, Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu yedi ayrı atık alım teknesiyle rutin temizleniyor. Ekipler dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde mesaileri yoğunlaştırdı.

9 günde 250 bin litre pis su alındı

Bayram sürecinde turist nüfusunu yerleşik nüfusu aştığı Muğla’da kara, hava ve deniz yollarında da büyük yoğunluk yaşandı. Denizlerin korunması açısından yoğun mesai harcayan Büyükşehir ekipleri Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman Koylarında 250 bin 140 litre pissu, 47 bin 835 kg katı atık, 999 litre sintine ve 60 litre atık yağ topladı.

Bugüne kadar 16 bin tekneye hizmet verildi

2014 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi olan Muğla’da aynı yılın Haziran ayında hizmete giren atık alım tekneleri o günden bu yana denizlerin korunması için mesai yapıyor. 2014 yılından bu yana 16 bin 525 tekneye hizmet verilirken, teknelerden 16 milyon 407 bin 720 kg katı atık, 15 milyon 278 bin 735 litre pis su, 49 bin 411 litre sintine ve 15 bin 47 litre atık yağ toplandı.

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