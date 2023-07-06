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bedelli askerlik uygulamasına başvuru sürekli artıyor

bedelli askerlik uygulamasına başvuru sürekli artıyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 2019’dan bugüne kadar bedelli askerlik uygulamasına başvuruların sürekli arttığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaynaklar, 2019 yılında askerlik sisteminde reform niteliğinde bir düzenleme yapılarak modern, esnek, öngörülebilir ve sürdürülebilir yeni bir askerlik sisteminin hayata geçirildiğini hatırlattı.

Bu çerçevede bedelli askerlik uygulamasının da sürekli hale getirildiğini ifade eden kaynaklar, ücret konusunda bir tartışma olmaması için bedelli askerlik ücretindeki artışın memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini belirtti.

Kaynaklar, sistemin hayata geçirildiği 2019’dan bugüne kadar bedelli askerlik uygulamasına başvurunun sürekli arttığını da vurguladı.

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