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Kanada orman yangınlarına teslim: Ege Bölgesi kadar alan kül oldu

Kanada orman yangınlarına teslim: Ege Bölgesi kadar alan kül oldu

Kanada'da bu yıl çıkan orman yangınlarında Türkiye’nin Ege Bölgesi büyüklüğüne yakın 8.8 milyon hektarlık alan küle döndü. Ülke genelinde 648 noktada alevlerle mücadele sürüyor.

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Kanada, orman yangınlarıyla boğuşuyor. Kanada Kurumlararası Orman Yangını Merkezi (CIFFC) verilerine göre ülkenin batısındaki British Columbia bölgesinden doğudaki Nova Scotia'ya kadar ülke genelindeki 648 noktada alevlerle mücadele sürüyor.

Yangınlardan 339’u kontrolden çıkarken 188’i ise kontrol altına alındı. Yangınların çoğu Quebec, Alberta ve British Columbia’da kayda geçti. Quebec’te 137, Alberta eyaletinde 111, British Columbia’da ise 100 aktif yangın bulunuyor. Verilere göre ülkede bu yıl orman yangınları nedeniyle Türkiye’nin Ege Bölgesi büyüklüğüne yakın 8.8 milyon hektarlık (yaklaşık 90 bin kilometrekare) alan küle döndü.

Kanada İtfaiye Şefleri Birliği (CAFC) Başkanı Ken McMullen verdiği röportajda, “Kanada'daki yangınlar, gerçekten eşi benzeri görülmemiş yangınlar. Ülkenin her yerinde yangın var ve çok erken başladılar” ifadelerini kullandı.

Söndürme çalışmaları, yurt dışından 2 bin 231 yabancı itfaiyecinin desteğiyle devam ediyor.

“Kanada’daki yangınlar rekor seviyede karbon salınımına neden oldu”
Avrupa Birliği (AB) Copernicus Atmosfer İzleme Servisi’nden Salı günü yapılan açıklamaya göre Kanada’daki orman yangınları, 160 milyon ton karbon salınımına yol açtı. Bunun rekor seviye olduğu belirtildi.

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