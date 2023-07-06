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Sakarya'da bulunan yaralı yavru ayı için seferber oldular

Sakarya'da bulunan yaralı yavru ayı için seferber oldular

Sakarya'da yaralı halde bulunan yavru boz ayı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. İç kanaması bulunan ayının, boynunda kırıkların da olduğu öğrenildi.

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Sakarya'nın Akyazı ilçesi Dokurcun Yaylası mevkisinde yaralı halde boz ayı yavrusu bulan köylüler, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yaralı ayıyı teslim alarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Burada veteriner hekimler tarafından muayene edilen ayının, ön ayaklarında yoğun hematom ve boynunda kırıklar olduğu tespit edildi. İç kanaması bulunduğu da belirlenen ayının tedavisine başlandı.

"Tedavisi hemen başlatıldı"

Yavru ayının tedavisini yapan veteriner hekim Muhammet Nalkıran, "Dün Sakarya'da bulunan yavru boz ayı köylüler tarafından bulunarak, ekiplere haber verildi. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince boz ayının bize transferi gerçekleştirildi. Geldiğinde yapılan ilk kontrollerinde ön ayaklarında yoğun hematom tablosu vardı. Çekilen röntgenlerinde de boyunda kırıklar mevcut olduğu tespit edildi. Tedavisi hemen başlatıldı. İç kanama süreci mevcut. Bu süreçlerin ardından, tedavisinin ardından rehabilitasyon sürecini de tamamladıktan sonra tekrardan bulunduğu bölgeye salınacak" dedi.

Daha detaylı tedavi için iç kanama sürecinin atlatılması gerektiğini ifade eden Nalkıran, "Vakanın derinliğini incelemek için öncelikle iç kanama sürecini atlatmayı bekliyoruz. Daha sonra detaylı MR ile beraber olguyu derinleştireceğiz. Belki operasyon yapmamız gerekecek. Bunlar yaklaşık 45-40 gün kadar sürebilir. Vakadan vakaya göre değişebiliyor tabii ki de. Tabloyu daha henüz derinleştirmedik" diye konuştu.

"Bizim bu sene ikinci ayı vakamız"

Veteriner hekim Nalkıran, Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin her bakımdan donanımlı olduğunu ifade ederek, "Doğu Marmara'nın en donanımlı Merkeziyiz. Bu bölgedeki yaban hayvanlara biz hizmet veriyoruz. Bizim bu sene ikinci ayı vakamız. Onlar için daha korunaklı, kendilerine daha uygun merkez haline getiriyoruz. Onlar için yeni barınaklar inşa ediyoruz. Sadece ayı değil, tüm yaban hayvanlarına hizmet veriyoruz, bölgedeki yaban hayata katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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