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HABER /  POLİTİKA

Muharrem İnce'den Tanju Özcan açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Muharrem İnce'den Tanju Özcan açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yürüyüşüne ilişkin konuştu ve yapılan eylemin demokratik bir hak olduğuna işaret etti.

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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu. İnce, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Pazarcık ilçesinde Türk Obası'ndaki depremzedelerle bir araya geldi.

Muharrem İnce, çadır ve konteyner kentlerde yaşamlarını sürdüren depremzedelerin, hava şartlarından olumsuz etkilendiklerini belirterek, devlet ve hayırseverlerden bölgeye yoğunlaşmasını ve klima desteğinde bunmasını istedi.

"Partide demokrasi olmadan Türkiye'ye demokrasi istemek inandırıcı olmaz"

Bir gazetecinin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yürüyüşüne yönelik sorusunu yanıtlayan İnce, yapılan eylemin demokratik bir hak olduğuna işaret ederek, "Tanju Bey de bunu yapıyor. Türkiye'ye demokrasi istemek yetmez, Türkiye'ye demokrasi getirecekseniz partinize de demokrasi getireceksiniz. Partide demokrasi olmadan Türkiye'ye demokrasi istemek inandırıcı olmaz." diye konuştu.

İnce, daha sonra Dulkadiroğlu ilçesindeki Sakarya Konteyner Kenti'nde depremzedelerle bir araya geldi.

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