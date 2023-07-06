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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşecek! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşecek! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, yarın İstanbul'a gelecek.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.

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