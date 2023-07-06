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Motor tutkusu 16 yaşındaki kızı ölüme götürdü, babası hakkını helal etmedi

Motor tutkusu 16 yaşındaki kızı ölüme götürdü, babası hakkını helal etmedi

NEVŞEHİR'de ehliyetsiz olarak 16 yaşında bindiği motosikleti ile ölüme giden genç kız son yolculuğuna uğurlanırken, motosikleti ile Nevşehir sokaklarında gezerken çektiği görüntüler yürekleri burktu.

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Kaza dün akşam saatlerinde Nevşehir Gülşehir yolu Sulusaray kavşağında meydana geldi. Selçuk Ö.'nün kullandığı 51 AAL 244 plakalı otomobil, seyir halindeyken 31 AJT 279 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Nur Ö. kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirlendi.

Motosiklette yolcu olarak bulunan Gizem A. ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Nur Ö., Kurşunlu Camiinde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

Babası hakkını helal etmedi

Kızının cenaze namazına katılan baba Erhan Ökçesiz, imamın hakkınızı helal edin sözünden sonra “Ben sizlere hakkımı helal etmiyorum. Allah bana yaşattıklarının on katını size yaşatsın” diye haykırdı.

Cenazeye katılan bir başka yakını da “Acele etmeyin. Biz dört kişi taşırız” dedi. Nur Ö.’nün yakınının bu ani çıkışı cenazeye katılanların tepkisine neden oldu.

"Motoru çok severdi"

Cenazeye katılan Nur Ö.’nün arkadaşı Mustafa Tuncer de, "Kendisi motoru çok severdi. Motor tutkunuydu. Ablası da yarışçıydı. Bu motor zevki de ablasından geliyordu. Talihsiz bir olay sonucu hayatını kaybetti. Mekanı cennet olsun” dedi.

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