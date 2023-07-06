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Bursa'da dehşet! Otomobilde patronunu öldürdü ilk ifadesinde bakın ne dedi

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Bursa'da dehşet! Otomobilde patronunu öldürdü ilk ifadesinde bakın ne dedi

Bursa'dan son gelen haber korkunç! Osmangazi ilçesinde bir şüpheli, otomobil içinde patronunu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Bursa'da dehşet! Otomobilde patronunu öldürdü ilk ifadesinde bakın ne dedi

Ekipler dün akşam saatlerinde 16 KM 015 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Ekşi'nin (41), bıçaklanarak öldürülmesi olayının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Bursa'da dehşet! Otomobilde patronunu öldürdü ilk ifadesinde bakın ne dedi

Yapılan araştırmada şüphelinin, Ekşi'nin yanında yaklaşık 9 aydır muhasebeci olarak çalışan H.K.O. olduğu belirlendi.

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Bursa'da dehşet! Otomobilde patronunu öldürdü ilk ifadesinde bakın ne dedi

İlk ifadesinde söyledi

Gözaltına alınan zanlı, ilk ifadesinde, Ekşi'nin yanında çalıştığını ve alacak meselesi nedeniyle otomobilde çıkan tartışmada patronunu bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

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Bursa'da dehşet! Otomobilde patronunu öldürdü ilk ifadesinde bakın ne dedi

Murat Ekşi'nin cenazesi, Yıldırım ilçesi Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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