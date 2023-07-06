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Trabzonspor, Yıldız Holding ile 50 milyon liralık reklam anlaşması yaptı

Trabzonspor, Yıldız Holding ile 50 milyon liralık reklam anlaşması yaptı

Trabzonspor Kulübü, Yıldız Holding ile 3 sezon için 50 milyon liralık reklam anlaşması yaptı.

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Yıldız Holding A.Ş. arasında, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonlarını kapsayan bir reklam anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Yıldız Holding şirketimize, çeşitli reklam alanlarının kullanımı karşılığında üç sezon için toplam 50 milyon lira + KDV ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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