Boyacı, kadına kabusu yaşattı: Boynuna ve eline kablo dolayıp cinsel saldırıda bulundu! Kan donduran 112 görüşmesi

O günlerde bir sitede kapıcılık yapan ve boş vakitlerinde boya işleri de yapan Recep Sazak, boya için kaç kutu gerekeceğini tespit edeceği iddiasıyla 14 Şubat 2022 gecesi kadının evine gitti. Çocuklarına güzel bir yaşam kurma hayali içinde olan Ö.Ş., arkadaş diye bildiği Recep Sazak'a kapıyı açınca hayatının en büyük kabusu ile karşı karşıya kaldı.