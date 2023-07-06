Boyacı, kadına kabusu yaşattı: Boynuna ve eline kablo dolayıp cinsel saldırıda bulundu! Kan donduran 112 görüşmesi
İSTANBUL'da yaşayan Ö.Ş., evini boyatmak için aynı mahallede oturan eski iş arkadaşı Recep Sazak ile anlaştı. Eve gelen Sazak, 36 yaşındaki kadına kabusu yaşattı. Sazak, kadının boynuna ve eline kablo dolayıp cinsel saldırıda bulundu. Ö.Ş., Sazak'ı çıkan arbedede bıçaklayıp öldürdü. Kadının müebbet hapisle yargılandığı davada karar çıktı. Öte yandan olayın yaşandığı geceye ait 112 görüşmesinde kan donduran ifadeler yer aldı.
İstanbul Pendik'te yaşayan iki çocuk annesi kadın Ö.Ş., evini boyamak için gelen eski iş arkadaşı Recep Sazak'ın saldırısına maruz kaldı. Sazak, kadının boynuna ve eline kablo dolayıp cinsel saldırıda bulundu. Kabus dolu anlar yaşayan Ö.Ş., yaşanan arbedede eline geçirdiği bıçakla Sazak'ı öldürdü.
Müebbet hapis istemiyle yargılanan Ö.Ş. hakkında meşru müdafaa kararı verildi. İki çocuk annesi kadın yargılandığı davadan beraat edip cezaevinden tahliye oldu. Olayın yaşandığı geceye ait 112 görüşmesi de ortaya çıktı.
Boynuna ve eline kablo dolayıp cinsel saldırıda bulundu
Bir fabrikada asgari ücretle çalışarak geçimini sağlayan 36 yaşındaki Ö.Ş. eşinden boşandıktan sonra Pendik'te iki çocuğuyla birlikte kaldığı evi boyatmak isteyince, aynı mahallede oturan eski iş arkadaşı Recep Sazak ile anlaştı.
O günlerde bir sitede kapıcılık yapan ve boş vakitlerinde boya işleri de yapan Recep Sazak, boya için kaç kutu gerekeceğini tespit edeceği iddiasıyla 14 Şubat 2022 gecesi kadının evine gitti. Çocuklarına güzel bir yaşam kurma hayali içinde olan Ö.Ş., arkadaş diye bildiği Recep Sazak'a kapıyı açınca hayatının en büyük kabusu ile karşı karşıya kaldı.