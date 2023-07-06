Tanju Özcan Ankara'ya varmak üzere! Gün vererek çağrıda bulundu: "CHP’nin önüne bekliyorum"

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) değişim için başlattığı yürüyüşün 4’ncü gününde 75 kilometreyi geride bırakarak Ankara il sınırına ulaştı. Özcan, “Değişimden yana olan insanları çarşamba günü CHP Genel Merkezi’ne bekliyorum” dedi.

Abone ol

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’de ‘Değişim ve Adalet’ için CHP Genel Merkezi’ne başlattığı yürüyüşün dördüncü gününde 75 kilometreyi geride bıraktı. Dün akşam saatlerinde Yeniçağa’dan Gerede ilçesine ulaşan Özcan, geceyi Gerede’de geçirdi.

Sabahın erken saatlerinde Gerede’den tekrar yürüyüşe başlayan Özcan ve yürüyüşe destek veren vatandaşlar Ankara il sınırına yaklaştı. 75 kilometreyi geride bırakan Özcan, öğle saatlerinde Gerede Su Deposu mevkiinde mola verdi.

5 saatlik molanın ardından yürüyüş, saat 16.00’da tekrar başladı. Yarın sabah Ankara’dan yürüyüşe başlayacak olan Tanju Özcan’ın CHP Genel Merkezi’ne son 109 kilometresi kaldı.

“CHP Genel Merkezi’ne bekliyorum”

Değişimden yana olan tüm vatandaşları çarşamba günü CHP Genel Merkezi’ne beklediğini ifade eden Başkan Özcan, “Öncelikle şunu söyleyeyim katılan arkadaşlar beni çok mutlu etti. Onların motivasyonu bizi daha çok motive ediyor. Yine yoldan geçen araçların sürekli olarak kornayla destek vermesi yoğun bir şekilde motivasyonumuzu, inancımızı arttırıyor. Ben şu ana kadar katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Zaten günlük değişiyor. Yoruluyorlar çünkü haliyle. Bugün Ankara sınırında gece molamızı vereceğiz. Bundan sonra da sayımız hızla artarak, Ankara'ya doğru yolumuza devam edeceğiz. Bir aksilik olmazsa da çarşamba günü saat 17.00 sularında genel merkezin önünde olacağız. Değişimden yana olan insanları çarşamba günü CHP Genel Merkezi’ne bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe destek verenlerin yürümeye alıştıklarını dile getiren Özcan, “Dün ekstra 4 kilometre, 4,5 kilometre daha yürüdük. İnsanlar yürümeyi sevdi. Alıştı bir kısım insan. Ankara ve Bolu Valiliği arasında yazışmalar oldu. Yine emniyet güçleri arasında da yazışmalar oldu. Bu şekilde planlanmıştı başta. Biz de o plana sadık kalmak durumundayız” dedi.