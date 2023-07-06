JGK astsubay alımı başvuru şartları ve detayları 2023 || Jandarma astsubay alımı başvurusu ekranı

Jandarma astsubay alımı başvurusu için süreç önceki gün başladı. Jandarma Astsubay Alımı için PERTEM üzerinden yayınlanacak olan ilanın ardından başvurular alınacak. Jandarma Genel Komutanlıkları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere astsubay alımları farklı kadrolarda yapılacak

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YKS sonuçları açıklamasının ardından aldıkları puan ile Jandarma astsubay alımı başvurusu yapmak isteyen pek çok kişi, Jandarma astsubay alımı başvuru şartları ve detayları için araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, jandarma astsubay alımı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Başvuru bilgileri

a. Lise veya lise dengi meslek okulu mezunları veya kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olanlar müracaat edebilecektir. [Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların yapıldığı Personel Temin Sistemi’ne (PTS) yüklemeleri gerekmektedir.]

b. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuru için; ÖSYM tarafından yapılan 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) aldıkları puan (Okul ve ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş şekliyle) esas alınarak;

(1) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre, sıralamada en az 450.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak,

(2) Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarının ise yukarıda belirtilen puanın en az %80’ini almış olması gereklidir. [Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları; Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21’inci maddesinin (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocuklarını ifade eder (Eşi, babası, annesi şehit veya vazife malulü olan adaylar bu maddeden faydalanabilecek, yakını (Kardeş, dede, amca vs.) şehit veya vazife malulü olanlar faydalanamayacaktır.)]

c. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna temin edilecek (538) erkek kontenjanının %5’i (27 öğrenci), (32) kadın kontenjanının %5’i (2 öğrenci) şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarına tahsis edilecektir.

ç. TYT sınav sonucu olmayan veya belirlenen taban puanın altında not alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

d. Başvuru yapan adaylar TYT’den aldığı puana göre en yüksek puandan düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının on katı adaya https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden “Seçme Sınavlarına Çağrılma ” duyurusu yapılacaktır.

Başvuru şartları neler?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [1 Ocak 2002 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir. (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)]

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

f. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

ğ. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

i. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim kurumlarından ayrılmamış veyaçıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

j. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

k. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

l. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

m. Tablo-1’de yer alan Yaş-Boy-Kilo-VKİ sınırları içerisinde yer almak [Tablo-1’in açıklama bölümünün adaylar tarafından okunması önem arz etmektedir. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)]

19 yaş altı adaylar için; Erkeklerde, boy alt sınırı 162, üst sınırı 190 santimetredir.

Kadınlarda ise boy alt sınırı 149, üst sınırı 190 santimetredir. 19 yaş ve üzerindeki adaylar için; Erkeklerde, boy

alt sınırı 164, üst sınırı 210 santimetredir. Kadınlarda ise boy alt sınırı 153, üst sınırı 200 santimetredir .)

n. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların okulla ilişikleri kesilecektir.

o. Başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi işlemleri iptal edilecek, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilecektir.

Başvurular nasıl yapılacak?

a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adaya aittir.

c. Başvurular; 03 Temmuz 2023 günü başlayıp, 25 Temmuz 2023 günü saat 23.59’da sona erecektir.

ç. PTS’ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.