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Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan sac yüklü tır devrildi. Devrilen tırda hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması neticesinde çıkartılabildi.

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Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Dilovası geçişi Liman Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametine seyir halinde olan sac yüklü Erhan Duman (34) hakimiyetindeki 06 CJA 24 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün virajı dönememesi sonucu bariyerlere çarparak su kanalına devrildi. Ters dönen tırdaki saclar yola savruldu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, sürücü Duman’ı sıkıştığı yerden çıkarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması neticesinde sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Duman'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerce güvenli geçişlerin sağlandığı yolda trafik kontrollü şekilde verildi. Kaza yapan tırı yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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