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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Can Bartu Tesislerinde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, termografi ve vücut kitle analizi ile yapılan Yo-Yo testine tabi tutulurken; milli takımlarından dönen oyuncular, aerobik çalışmalarıyla antrenmana başladı.

Ardından koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan pas çalışmaları sonrası dayanıklılık koşularıyla antrenmanı tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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