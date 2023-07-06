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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Emekli maaşına iyileştirme yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Emekli maaşına iyileştirme yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına iyileştirme yapılacağını belirterek "Bakanlara talimat verdim çalışmalar başladı" dedi..

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Dün baba-oğul videosu çekenler bugün gırtlak gırtlağa geldiler. Değişim adıyla yürüyen kayıkçı kavgasıyla işimiz yok ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerin alacağı maaş da belli oldu. İyileştirme çalışması için bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Çalışmalar başladı" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Seçim döneminde rekor kıracak illerimizi ziyaret etme sözü vermiştik. Bayburt yine birinciliği kimseye bırakmadı. Ziyaretlerimize bu hafta sonu başlıyoruz.

Türkiye gelecekteki sonuçları itibarıyla çok kritik bir seçim yaşadı. Küresel şer şebekeleriyle, tetikçi basın yayın kuruluşlarıyla, milletimizin birlik beraberliğine kast edenlerle mücadele ettik. Seçmen iradesini manipüle etme çabaları bitmedi. Farklı seslere tahammülsüzlük had safhaya çıkarken, kaset kumpaslarıyla rakipler minder dışına itildi. Utanç verici günler gördük. Seçimi kazanmak uğruna her şeyi yaptılar. Türk demokrasisinin namusunu da şerefini de biz kurtardık.

Sandıktan zaferle çıkmanın sevincini yaşarken asla zafer sarhoşluğuna kapılmadık, tevazumuzu büyüttük.

AK Parti oylarındaki negatif ayrışma

Partimizin oylarındaki negatif ayrışmanın farkındayız. Kimi şehirlerde milletvekilliği ile cumhurbaşkanı oy oranı uyumsuzluğunu görmezden gelemiyoruz.

"Süratle müdahale edeceğiz"

Tüm bu sıkıntıların kaynağını, il il, sandık sandık inceliyoruz. İstişareleri tamamlayıp doğru teşhislerimizi koyduktan sonra süratle müdahale edeceğiz.

Ankara ve İstanbul hedefi

CHP'nin elinde kötüye giden şehirlerimiz kurtarılmak için gün sayıyor. 31 Mart 2024'te kötü gidişe dur diyecek, başta İstanbul, Ankara olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirleri hizmet ve eser siyasetiyle buluşturacağız. Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz.

Baba-oğul gırtlak gırtlağa

Dün baba-oğul videosu çekenlerin gırtlak gırtlağa gelmesinin hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. 'Değişim' adıyla yürütülen kayıkçı kavgalarıyla işimiz olmaz. 

Bugün 'değişim' diye Bolu'dan Ankara'ya yürüyenlere şimdi 'yollar yürümekle aşınmaz' demeye başladılar. Genel başkanlarının olmadığı bir parlamento var. Kendileri açıkta kaldı.

Emekli maaşlarına iyileştirme

Emeklilerin beklentilerini gözardı etmiyoruz. Enflasyon oranı netleşince emeklilerin alacağı maaş belli oldu. İyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı. Önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.

Başbağlar katliamı

Başbağlar şehitlerimizle birlikte tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin diyorum. Ülkemizde tekrar benzer acılar yaşanmaması için terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Terör belasını yok edene kadar mücadelemiz devam edecek.

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