Otomobil ilkokula çarptı! 1 çocuk hayatını kaybetti!

LONDRA (İHA) - İngiltere’nin Wimbledon kasabasında bir otomobilin ilkokula çarpması sonucu 1 kız çocuğunun hayatını kaybettiği açıklandı.Abone ol
İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneybatısındaki Wimbledon kasabasında 4 ile 11 yaşları arasındaki kız çocuklarının eğitim gördüğü ilkokula bir araç çarpmıştı. Olayda 1 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.
Wimbledon Milletvekili Stephen Hammond sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün meydana gelen olayın ardından 1 çocuğun hayatını kaybettiği haberini almak trajik bir durum. Düşüncelerim kızın ailesi ve arkadaşlarıyla” ifadelerini kullandı.