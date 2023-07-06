BIST 6.141
DOLAR 26,07
EURO 28,35
ALTIN 1.600,09
HABER /  DÜNYA

Otomobil ilkokula çarptı! 1 çocuk hayatını kaybetti!

Otomobil ilkokula çarptı! 1 çocuk hayatını kaybetti!

LONDRA (İHA) - İngiltere’nin Wimbledon kasabasında bir otomobilin ilkokula çarpması sonucu 1 kız çocuğunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Abone ol

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneybatısındaki Wimbledon kasabasında 4 ile 11 yaşları arasındaki kız çocuklarının eğitim gördüğü ilkokula bir araç çarpmıştı. Olayda 1 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Wimbledon Milletvekili Stephen Hammond sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün meydana gelen olayın ardından 1 çocuğun hayatını kaybettiği haberini almak trajik bir durum. Düşüncelerim kızın ailesi ve arkadaşlarıyla” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci öldürüldü!
Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci öldürüldü!
Dünya genelinde en sıcak haziran geçen ay yaşandı!
Dünya genelinde en sıcak haziran geçen ay yaşandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Emekli maaşına iyileştirme yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Emekli maaşına iyileştirme yapılacak
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Tanju Özcan Ankara'ya varmak üzere! Gün vererek çağrıda bulundu: "CHP’nin önüne bekliyorum"
Tanju Özcan Ankara'ya varmak üzere! Gün vererek çağrıda bulundu: "CHP’nin önüne bekliyorum"
Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 1 ölü
Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 1 ölü
JGK astsubay alımı başvuru şartları ve detayları 2023 || Jandarma astsubay alımı başvurusu ekranı
JGK astsubay alımı başvuru şartları ve detayları 2023 || Jandarma astsubay alımı başvurusu ekranı
4. kattan çarşafları birleştirip kaçtı! Kayıplara karışan Alman kız, 3 gün sonra ortaya çıktı
4. kattan çarşafları birleştirip kaçtı! Kayıplara karışan Alman kız, 3 gün sonra ortaya çıktı
Türkiye Ampute Milli Futbol Takımının acı günü
Türkiye Ampute Milli Futbol Takımının acı günü
Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak? Kimleri kapsayacak?
Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak? Kimleri kapsayacak?
Türkiye'de basılan kitap sayısı geçen yıla göre yüzde 20 arttı
Türkiye'de basılan kitap sayısı geçen yıla göre yüzde 20 arttı
Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı
Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı