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Meral Akşener, İstanbul'dan Ankara'ya taşınıyor

Meral Akşener, İstanbul'dan Ankara'ya taşınıyor

Yerel seçimlere hazırlık için evini İstanbul'dan Ankara'ya taşıyacak olan Meral Akşener, aldığı kararla teşkilatlarına yeni bir motivasyon vermek istiyor.

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Genel seçimlerde hüsrana uğrayan İyi Parti'de yeni yol haritası belirlenmeye çalışılıyor. Genel İdare Kurulu'nda (GİK) değişiklikler yapan Meral Akşener, bu kez de yaşadığı şehri değiştirmeye hazırlanıyor.

Meral Akşener, 31 Mart 2024’te yapılması planlanan yerel seçim ile partisinin kuruluş ilke ve amaçları odaklı siyasi çalışmalarına yoğunlaşmak için Ankara’ya taşınma kararı aldı.

İstanbul'daki evini kiraya verdi: Ankara'ya taşınıyor

İstanbul’daki evini kiraya veren Akşener, hafta sonundan itibaren ailesiyle birlikte Ankara’da kiraladığı evde ikamet edecek.

Bu arada Akşener’in Ankara’ya taşınma kararının yeni bir motivasyon için teşkilatlara ve parti tabanına sembolik bir mesaj olduğu belirtiliyor.

Yerel seçimlere Ankara'da yoğunlaşacak

Taşındıktan sonra partisinin yeni yol haritası kapsamında Ankara’da siyasi çalışmalarına ve yerel seçimlere yoğunlaşacak Akşener, saha çalışmalarına da başlayacak.

TBMM’nin çalışmalarına ara vermesinin ardından milletvekilleri ve parti yöneticileriyle öncelikle bölgesel ve il bazlı toplantılar yapacak Akşener, sonrasında ilçelerde organize edilecek toplantılarda parti tabanıyla ve seçmenlerle bir araya gelecek.

İl ziyaretlerine yeniden başlayacak

Daha önce 20 Ocak 2020’de başladığı il ve ilçe ziyaretleriyle yurt gezilerine çıkan Akşener, tüm Türkiye’yi yeniden dolaşacak.

Öte yandan yeni Başkanlık Divanı’nın dünkü toplantısında, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları değerlendirildi.

Toplantıda, partinin yeni yol haritası da belirlendi.

Partinin müstakil bir anlayışla ve kuruluş felsefesini öne çıkararak ilerlemesi üzerinde mutabık kalınan toplantıda, bu süreç “yeni bir başlangıç ve ivmelenme dönemi” olarak nitelendirildi.

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