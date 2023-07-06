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Altın piyasasında son durum! En düşük ve en yüksek...

Altın piyasasında son durum! En düşük ve en yüksek...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 623 bin 500 lira oldu.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 609 bin 400 lira, en yüksek 1 milyon 650 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü 1 milyon 623 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 208 milyon 741 bin 884,70 lira, işlem miktarı ise 747,81 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Zirve Değerli Madenler, Finansbank şeklinde sıralandı.

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