Kızamıktan korunmada en etkili yöntem aşı yaptırmak!

Uzm. Dr. Mert Çakır: Kızamıkta en koruyucu yöntem aşı olduğu için, kızamıktan korunabilmenin öncelikli yolu kızamık aşısı olmaktır. Bununla birlikte kişisel hijyen, kalabalık ortamlardan uzak durulması ve maske kullanımı alınabilecek önlemler arasında yer alır.

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Kızamık vakalarının son dönemde artış gösterdiğini söyleyen Liv Hospital Gaziantep Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Mert Çakır, salgından nasıl korunabileceğin konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Kızamığın nasıl bulaşabileceğine değinen Uzm. Dr. Çakır, “Kızamık öksürük, hapşırma veya enfekte bir kişiyle doğrudan temas sonucunda havada asılı kalan damlacıkların solunmasıyla bulaşır” şeklinde konuştu.

“Burun akıntısı ve gözlerde kızarıklık görülebilir”

Uzm. Dr. Mert Çakır, kızamıkta görülebilecek belirtileri, “1-3. günler arası hafif veya yüksek ateş, kuru öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık. Üst azı dişlerinin yanındaki dişetlerinde ve yanak içinde beliren, küçük beyaz noktalar (Koplik lekeleri) kızamık için tanı koydurucudur. 4-8. günler arası yüksek ateş (39o -40oC), karakteristik döküntü. Döküntü, kulak arkasından başlayarak yüze, oradan gövdeye ve daha sonra da kol ve bacaklara yayılır. Bir süre sonra aynı sırayı izleyerek solar ve yerinde geçici bir renk değişikliği bırakabilir. Göz iltihabı (konjonktivit) görülebilir. Gözler ışığa karşı hassaslaşır” ifadelerini kullandı.

“Kişisel hijyene dikkat edilmeli”

Kızamıktan korunma yollarından bahseden Uzm. Dr. Çakır, “Kızamıkta en koruyucu yöntem aşı olduğu için, kızamıktan korunabilmenin öncelikli yolu kızamık aşısı olmaktır. Bununla birlikte kişisel hijyen, kalabalık ortamlardan uzak durulması ve maske kullanımı alınabilecek önlemler arasında yer alır’’ şeklinde konuştu.

“15 aylık çocuklara tek doz uygulanır”

Kızamık aşısının 15 aylık çocuklara tek doz uygulandığının altını çizen Uzm. Dr. Çakır, “Beslenme veya bağışıklık sistemi bozukluğu olan çocuklarda 6 ay sonra bir destek dozu daha yapılır. Salgın dönemlerinde 9 aylıktan büyük tüm çocuklara aşı uygulanabilir. Bu takdirde 15 ay tamamlanınca bir destek dozu daha yapılır” diye konuştu.