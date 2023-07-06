Ali Yerlikaya paylaştı: Orman yangınlarını önlemeye yönelik tedbirler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın orman yangınlarının önlenmesine yönelik 5 maddelik tedbir listesini Twitter hesabından yayınladı.

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Geçtiğimiz yıl yangın müdahale filosu yenilenirken bugün de İçişleri Bakanlığı yangınlara yönelik tedbirleri içeren bir genelge yayınladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarının önlenmesine yönelik 5 maddelik genelgeyi Twitter hesabından payalaştı.

Genelgede, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan meteorolojik veriler çerçevesinde ülkemizde bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğine bağlı olarak, önümüzdeki günlerde orman yangını riskinin yükseleceği öngörülmektedir.

Önceki yıllarda gerçekleşen orman yangınları ve son dönemdeki orman yangınlarının çıkış nedenleri arasında yer alan; anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde çıktığı göz önüne alınarak bu yangınların önlenmesi amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür." denildi.

5 maddelik önlemler

1- Orman yangını için risk taşıyan bölgelerde ormanların çevresinde ve içinde 31 Ekim 2023 tarihine kadar ateş yakılmasının ve hava hallerinin orman yangınları açısından kritik olduğu dönemlerle sınırlı olmak üzere yangının büyüme riski olabileceği orman alanlarına girişlerin yasaklanması,

2- Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmemesi,

3- Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmemesi,

4- Orman görevlileri ile birlikte Jandarma ve Polis devriyelerinin sürekli hale getirilmesi, devriye zamanlarının sıklaştırılması, Orman alanlarında drone, KGYS vb. vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetlerinin arttırılması,

5- Büyüme eğiliminde olan ve insanların can güvenliğini tehdit eden orman yangınlarının olduğu yangın mahalline, görevliler ve eğitimli gönüllüler dışında sivil vatandaşların sokulmaması için kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.