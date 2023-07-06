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Hakan Fidan'dan İsveç'e: Mevzuat değişikliği yetmez

Hakan Fidan'dan İsveç'e: Mevzuat değişikliği yetmez

Brüksel'de düzenlenen üçlü zirve sonrası açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Teröristler gösterilerine devam edecekse mevzuat değişikliğinin bir manası kalmıyor" dedi.

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NATO Liderler Zirvesi öncesinde Brüksel'deki kritik görüşme bugün yapıldı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında NATO üyeliğine yönelik kurulan Daimi Ortak Mekanizma’nın 5. toplantısı, Brüksel’deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katıldı.

Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

"Sağlam tavır sergilemeleri lazım"

Bakanı Fidan, "İsveç adım attı ancak terörle mücadelede sağlam tavır sergilemeleri şart." dedi.

"Terörizmle mücadele konusunda sağlam tavır sergilemeleri şarttır"

Bakan Hakan Fidan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Daimi Komite Toplantısı'nın 4.'sünü Türkiye'de yaptık. NATO siyasi ve askeri ittifaktır. NATO'ya katılma arzusundaki ülkelerin terörizmle mücadele konusunda sağlam tavır sergilemeleri şarttır. Türkiye'ye askeri yaptırım uygulamamaları da gerekir. Bunlar İsveç'in de 3.'lü Mutabakat çerçevesindeki yükümlülükleridir. İsveç savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırdı. Terörle mücadele mevzuat değişikliği de yaptı. Bunların şimdi fiiliyata yansıması gerekiyor.

"Mevzuat değişikliği yetmez"

İsveç'in Türkiye için güvenli bir müttefik olacağını bilmemiz gerekiyor. PKK, FETÖ İsveç sokaklarında gösterilerine devam edecekse mevzuat değişikliğinin Türkiye için bir manası kalmıyor.

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