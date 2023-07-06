Lahtimi için resmi açıklama! "Gelmiyordu ceza kestik"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kampa katılmayan Lahtimi'ye noter aracılığı ile ceza kestiklerini söyledi.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sezon için kamp çalışmalarına başlamalarına rağmen Trabzon'a gelmeyerek tatiline devam eden Mountassir Lahtimi için çarpıcı açıklamalar yaptı.

Faslı oyuncu Lahtimi'nin henüz Trabzon'a gelmediğini ve bu oyuncuyu kamp kadrosunun dışında tuttuklarına dikkati çeken Doğan, "Lahtimi, Trabzon'a gelmedi, noter kanalıyla işlem yapıp ceza kestik. Bundan sonraki durumların nasıl yaşanacağını göreceğiz. Kendisi Trabzon'a gelmek istemediğini de söylüyor." diye konuştu.