BIST 6.141
DOLAR 26,09
EURO 28,45
ALTIN 1.602,07
HABER /  DÜNYA

Rusya: Ukrayna'da yabancı zırhlı araçların depolandığı yerleri vurduk

Rusya: Ukrayna'da yabancı zırhlı araçların depolandığı yerleri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yabancı üretimli zırhlı araçların depolandığı yerlerin, yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu açıkladı.

Abone ol

Rusya Savunma Bakanlığı, Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Rus askeri güçlerinin, Ukrayna'daki saldırılarına devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece, Ukraynalı Silahlı Kuvvetlerinin askerleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı merkezlere, yabancı üretimli zırhlı araçların depolandığı yerlere yönelik denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla yoğun saldırı düzenledi." dedi.

Konaşenkov, saldırıda belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu ileri sürdü.

Ukrayna'nın stratejik güçlerinin kayba uğradığını savunan Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 451 uçak, 241 helikopter, 4 bin 908 insansız hava aracı, 426 hava savunma füze sistemi, 10 bin 547 tank ve zırhlı araç, 1135 çok namlulu roketatar, 5 bin 356 obüs ve havan topu ile 11 bin 468 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya Parlamentosu'nda ötanazi yasa tasarıları kabul edilmedi
Almanya Parlamentosu'nda ötanazi yasa tasarıları kabul edilmedi
BM: Myanmar'daki kriz tahammül edilemez hale geldi
BM: Myanmar'daki kriz tahammül edilemez hale geldi
Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü basına tanıttı
Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü basına tanıttı
Emre Belözoğlu, eski hocasını teknik ekibine aldı
Emre Belözoğlu, eski hocasını teknik ekibine aldı
Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı
Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı
Rusya: Fransa'daki durum, Avrupa'nın güvenliğini tehdit etmemeli
Rusya: Fransa'daki durum, Avrupa'nın güvenliğini tehdit etmemeli
Lahtimi için resmi açıklama! "Gelmiyordu ceza kestik"
Lahtimi için resmi açıklama! "Gelmiyordu ceza kestik"
2. el araç satışında yeni düzenleme! Bakanlık duyurdu: Ceza kesilecek
2. el araç satışında yeni düzenleme! Bakanlık duyurdu: Ceza kesilecek
Hakan Fidan'dan İsveç'e: Mevzuat değişikliği yetmez
Hakan Fidan'dan İsveç'e: Mevzuat değişikliği yetmez
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması
Meral Akşener, İstanbul'dan Ankara'ya taşınıyor
Meral Akşener, İstanbul'dan Ankara'ya taşınıyor
Ali Yerlikaya paylaştı: Orman yangınlarını önlemeye yönelik tedbirler
Ali Yerlikaya paylaştı: Orman yangınlarını önlemeye yönelik tedbirler