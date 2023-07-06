PKK/YPG'li teröristbaşı Mazlum Kobani'den skandal sözler

PKK/YPG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin teröristlere erken davranma çağrısı yaparak, "Haritadaki yerimizi alma imkanımız var" sözlerini sarf etti. Şahin konuşmasında, ABD destekli karanlık planlarını tek tek açıkladı.

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Tarihi 2023 seçimlerinde 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren HDPKK'nın hayalleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi adeta hezimet yaratarak kazanmasıyla suya düştü.

Türkiye, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına son sürat devam ederken hemen her gün TSK ve MİT'in ortak operasyonlarıyla PKK'nın tepe kadrosu bir bir imha ediliyor.

Sınır ötesinde ve yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla sürerken PKK elebaşları da sığındıkları mağaralarda bölücülük rüyaları görüyor.

Teröristbaşı Abdi'nin hayali: Haritadaki yerimizi alma imkanına sahibiz

Son olarak Mazlum Kobane kod adlı PKK/YPG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin Lozan Antlaşmasının 100. yılı için Haseke'de düzelenen Lozan konulu bir toplantıda mesaj gönderdi.

Lozan Antlaşmasıyla Kürtlerin inkar edildiğini savunan Abdi Şahin sözde devlet hayalini dillendirdi. Teröristbaşı, Kürtlerin günümüzde Ortadoğu'da varlıklarını kabul ettirme ve haritadaki yerlerini alma imkanlarına sahip olduklarını öne sürdü.

Türkiye üzerinden bölücülük hayali kuran Mazlum Kobani, Kürtlerin sözde Kürdistan'ın dört parçası olan "Bakur, Başur, Rojhilat ve Rojava"da gasp edilen haklarını elde etme mücadelesini yürüttüklerini iddia etti.

Terör destekçilerine çağrı yaptı: Erken davranarak süreci değerlendirelim

Teröristbaşı, Türkiye'nin illerini de kapsayan bölücü plan için terör yandaşlarına çağrı yaptı. PKK elebaşı Kobani şu bölücü ifadeleri kullandı:

"Kazanımları koruma yöntemlerini geliştirmeliyiz. Bakur, Başur, Rojava ve Rojlihat'ta önemli kazanımlar var, bunların korunması gerekiyor. Direniş ve mücadelemizi yükseltelim; güçlerimizi ve hitabımızı bir yapalım; herhangi bir ön şart koşmadan erken davranarak süreci değerlendirelim."

Pkk'nın 4 parçalı Kürdistan hayali!

Terör örgütü PKK ve siyasi ayağı HDP 4 Parçalı Kürdistan hayalini her fırsatta dillendiriyor. Bölücü terörist Mazlum Kobani de "Bakur" diyerek Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illerini işaret ediyor. Öyle ki 4 devletki sözde Kürdistan planında Kuzey: Bakur, Türkiye'yi Güney: Başur Irak'ı, Batı: Rojava Suriye'yi Doğu: Rojhilat ise İran'ı tanımlıyor.

HDP'li Feleknas Uca da benzer skandala imza atmıştı

Bu skandal ifadeleri HDP'li Feleknas Uca da kullanmıştı. Uca geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, "Kürdistan Ulusal Kongresi yapılırsa Kürdistan coğrafyasının 4 parçası kurtarılabilir." demişti.