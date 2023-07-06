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Meksika'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 29 ölü

Meksika'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 29 ölü

Meksika'nın Oaxaca kentinde dün yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ölenlerin sayısı 29'a yükseldi.

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Meksika'nın başkenti Meksiko'dan Oaxaca'ya giden yolcu otobüsünün Penasco kasabasındaki otoyolda 10 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu ölenlerin sayısı arttı.

Kazada, hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükselirken, 19 kişi de yaralandı.

Oaxaca Eyalet Başsavcılığından (FGE) yapılan açıklamada, kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, hastanelerde tedavisi devam eden bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

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