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Yurt dışından getirilen telefonların harçlarına dev zam! 6 bin liradan 20 bin TL 'ye çıkarıldı

Yurt dışından getirilen telefonların harçlarına dev zam! 6 bin liradan 20 bin TL 'ye çıkarıldı

Yurt dışından getirilen telefonların yurt içinde kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt harcı Ocak ayında 2 bin 732 TL’den 6 bin 91 TL'ye çıkarılmıştı. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni karara göre yurtdıyından getirilen telefonların kayıt harcı 20 bin liraya yükseltildi.

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Yurt dışından getirilen telefonların yurt içinde kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt 6 bin 91 TL'den 20 bin liraya yükseltildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan harç tutarı yüzde 50 artırıldı, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı ise 20 bin TL oldu.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 02.07.1964 tarihli, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (9) sayılı tarife ‘Sürücü belgesi harçları’ başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları yüzde 50 oranında artırıldı, ‘Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı’ ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.

Bir yılda 7 kattan fazla arttı

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde bu ücret 6 bin 91 TL’ydi. 2022 sonuna kadar ise 2 bin 732 TL olarak uygulanmıştı. Böylece IMEI harcı 7 ayda 7,3 katına çıkmış oldu.

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