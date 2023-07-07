OceanGate, 5 kişiye mezar olan Titan denizaltı faciası sonrası faaliyetlerini askıya aldı

Titanik gemisinin enkazına düzenlediği sefer sırasında patlayan ve 5 kişinin ölümüne sebep olan Titan denizaltısının sahibi OceanGate şirketi, tüm faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.

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Titanik gemisinin enkazının görmek isteyen 5 milyarder, Titan denizaltısı ise yolculuğa çıktı ancak yolun sonu ölüm oldu.

18 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolan denizaltı, günlerce süren aramaların sonunda bulundu.

Enkazı bulunan denizaltındaki 5 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulundu

Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlanarak, vinçlerle gemiden indirilen parçalar plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındı.

Titan'ın yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulundu.

Yaşanan facianın ardından ABD'li yetkililerin denizaltı Titan'ın sahibi OceanGate şirketine yönelik başlattığı soruşturma devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Tüm faaliyetleri askıya alındı

OceanGate'in resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, tüm keşif seferlerinin ve ticari faaliyetlerin askıya alındığı bildirildi.