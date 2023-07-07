CHP Genel Merkezi'nde Tanju Özcan alarmı! Kılıçdaroğlu talimatı verdi binaya sokmayacaklar girmeye kalkışırsa...

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Kılıçdaroğlu'nu o koltuktan indirmeye gidiyorum" diyerek başlattığı yürüyüş sona yaklaşırken, CHP Genel Merkezi'nde alarm verildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Binaya sokmayın" talimatı verirken, Özcan'ın binaya girmek için girişimde bulunması durumunda ne yapılacağı da belli oldu.

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CHP'de değişim kavgası sürerken Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunarak Ankara'ya doğru değişim yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın çarşamba günü saat 17.00 sıralarında genel merkez önünde olması bekleniyor. On binlerce partiliyi genel merkez önüne çağırarak protesto mitingine davet eden Özcan, CHP yönetiminde tedirginlik yarattı. Partiye yakın kaynaklar, Özcan'ın genel merkeze girmek istemesi halinde buna izin verilmeyeceğini belirtiyor.

Ayağı şişti, doktor kontrolünde yürüyor

Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi üzerine 3 Temmuz'da Bolu'dan genel merkeze doğru yürüyüşe başlayan Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce genel başkan olması gerektiğini savunuyor. Ayağındaki şişme sebebiyle doktor kontrolünde yürüyüşüne devam eden Özcan'ın çarşamba günü akşam saatlerine doğru CHP Genel Merkezi önünde tarihi bir protesto mitingi yapması bekleniyor.

Genel Merkez'e alınmazsa ne yapacak?

Özcan hakkında disiplin kurulunun kesin kararını 20 Temmuz'da açıklaması öngörülüyor. CHP Genel Merkezi Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı sonrası alarma geçti. Tanju Özcan'ın Genel Merkez'e alınmaması kararlaştırıldı. Tanju Özcan, Genel Merkez'e alınmaması durumunda ne yapacağını açıkladı.

Söylemediğim şeyleri söyleyeceğim

"Genel merkezin önünde mikrofonla düşüncelerini açıklayacağım. O konuşmadan sonra da çayı demlesinler, beni çaya davet etsinler" diyen Tanju Özcan, "Bu zamana kadar söylemediğim şeyleri söyleceğim. Bunlar hoş şeyler olmayacak. Bana bunları söyletmesinler" dedi.

İmamoğlu ile yürüyüş öncesi görüştüm

Sayın İmamoğlu ile yürüyüş öncesi konuştum" diyen Özcan, "Sayın İmamoğlu'nun genel başkan olması gerektiğini düşünüyorum. Ama desteklemek için onun ben varım demesi gerekiyor" deyip ekledi: "Sayın Kılıçdaroğlu artık aday olmamalı. Aday olma hakkımı verirlerse, çıkarım karşısına aday da olurum. Benim şu tedbirimi kaldırsın, sayın İmamoğlu aday olmazsa ben karşısına aday olarak çıkacağım."