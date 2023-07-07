Meral Akşener İstanbul'dan Ankara'ya taşınıyor! 'En büyük pişmanlığı' ne?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da oturduğu evini boşaltıp Ankara'ya taşınıyor. İstanbul'daki evini kiraya verecek olan Akşener, zamanının tamamını Genel Merkez'e geçirecek. Akşener'den Başkanlık Divanı'nda flaş açıklamalar geldi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, yıllardır oturduğu İstanbul'daki evine kiraya verip Ankara'ya taşınıyor. Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in haberine göre Akşener, İstanbul'daki evini boşaltıp karargahını Ankara'ya kuracak. Yıllardır İYİ Parti'yi İstanbul'dan yöneten Akşener, ailesiyle birlikte taşınacağı Ankara'da tüm vaktini İYİ Parti Genel Merkezi'nde geçirecek.

Parti tabanına ve teşkilatlara mesaj

Meral Akşener'in Ankara'ya taşınma kararının parti tabanına motivasyon için sembolik bir mesaj olduğu ifade ediliyor. Öncelikle bölgesel ve il bazlı toplantılar yapacak olan Akşener'in ardından da Türkiye turuna çıkacağı belirtiliyor.

CHP ne dediğimi anlamadı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Başkanlık Divanı toplantısında "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır" sözlerine de açıklama getirdi. "Orada ne konuştuğumu anlamadılar" diyen Akşener, "Ben mücadele etseydik ve 15 milletvekili almasaydık daha iyi olurdu dedim. Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettim ama YSK'ya gitseydik, seçime gitmek için uğraşsaydık daha doğru olacağını anlatmaya çalıştım ama anlamadılar" ifadelerini kullandı.

CHP ile ittifak devam edecek mi?

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısında İYİ Parti'nin bundan sonraki yol haritası da masaya yatırıldı. CHP ile ittifakın devam edip etmeyeceği sorulan Akşener, "Şu anda bize ulaşan bir ittifak teklifi yok, gündemimizde de şu an yok. Biz partimizin başarısına odaklanmış durumdayız" dedi.