Anıtkabir'de skandal pozlar! Ahmet Hakan bile 'Anıtkabir adabı' deyip itiraz etti

Anıtkabir'de genç bir kızın çekilip paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada büyük tepki gördü. Hayatta kimsenin giyimine kuşamına karışmayacağını ilan eden Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bu paylaşımlara itiraz etti "Madem öyle, buna neden karışıyorsun?” diyeceklere de Ahmet Hakan cevabı peşin peşin verdi: "İyi ama burada konumuz kılık kıyafet değil ki... Burada konumuz Anıtkabir adabı." İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı...