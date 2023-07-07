Kolombiya'da müzakere masasından kalkan Ivan Marquez'in öldüğü iddia edildi!

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) önde gelen liderlerinden Ivan Marquez'in, Venezuela'da öldüğü öne sürüldü.

Abone ol

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Temmuz 2022'de Venezuela'da çatışmada ağır yaralanan ve gerçek ismi Luciano Marin Arango olan Marquez, hayatını kaybetti.

Devlet ile yürütülen barış müzakerelerinde masadan kalkan ve yeniden silahlanma çağrısında bulunan Marquez, halihazırda "Segunda Marquetalia" silahlı grubunun lideri olarak kabul ediliyordu.

Uzun süredir Venezuela-Kolombiya sınırında faaliyet gösteren Marquez ve silahlı grubunun, binden fazla üyesinin olduğu tahmin ediliyor.

Hükümetten konuyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklamanın yapılmadığı bildirildi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Catherina Miranda, Twitter'daki paylaşımında, Marquez'in öldüğünü belirterek, "Barış sürecine ihanet etmeseydi bu trajik sonu görmeyecekti." ifadesini kullandı.

Demokratik Merkez Partinin eski Senatör üyesi Carlos Felipe Mejia da sosyal medya hesabından Marquez'in ölüm haberini kutladı.

Marquez'in, uyuşturucu kaçakçılığının kontrolünü sağlamak amacıyla uzun süredir Kolombiya-Venezuela sınırında diğer silahlı gruplarla mücadele ettiği biliniyor.

Kolombiya'nın El Tiempo gazetesinin haberinde, Marquez'in, 2 Temmuz 2022'de Venezuela'da bir çatışmada ağır yaralandığı ileri sürülmüştü.

FARC'ın diğer sembol isimleri de Venezuela'da öldürülmüştü

FARC'ın önemli isimlerinden asıl adı Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan 53 yaşındaki Jesus Santrich, 17 Mayıs 2021'de Kolombiya ordusunun komandoları tarafından düzenlenen bir pusuda hayatını kaybetmişti.

Aynı şekilde FARC'ın önemli komutanlarından Gentil Duarte'nin de 25 Mayıs 2022'de Venezuela'da çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.

Marquez kimdir?

Caqueta yönetim merkezine bağlı Florencia kentinde, 16 Haziran 1954'te doğan Marquez, 40 yıldan fazla FARC saflarında silahlı mücadelede yer almıştı.

Marquez, Havana'da Kolombiya hükümetiyle yürütülen barış görüşmelerinde ise ana müzakerecilerden biri olmuştu.

Kasım 2016'da hükümet ile barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından 68 yaşındaki Marquez, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısına katılmıştı.