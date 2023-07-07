Bakan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialar çürütüldü! Bloomberg'in haberine bakanlıktan yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kerim Karakaya adlı muhabirin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında yaptığı haberin tüm unsurlarının masa başı ve uydurma olduğunu açıkladı.

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Bloomberg International Londra muhabiri Kerim Karakaya imzası ile yayınlanan habere yalanlama geldi. Bakanlık, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları, masa başı uydurma haberdir" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bloomberg International Londra muhabiri Kerim Karakaya imzası ile dün akşam saatlerinde yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları masa başı, uydurma bir haberdir.

Aksine; Kur Korumalı Mevduata ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz." açıklaması yapmıştı.

Ancak, ilgili muhabire haberin yazım sürecinde bilgilerin doğru olmadığını bildirmemize rağmen "Bakanlık yorum yapmadı." ifadeleri ile gerçek dışı, yalan haberini ısrarla yayımladığı görülmüştür.

Bu çerçevede; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bizzat duymadığınız yönlendirmeli, dedikodu tarzı, masa başı kurgulanan, art niyetli haberlere lütfen itibar etmeyiniz.