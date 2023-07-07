BIST 6.140
DOLAR 26,11
EURO 28,44
ALTIN 1.604,48
HABER /  POLİTİKA

Bakan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialar çürütüldü! Bloomberg'in haberine bakanlıktan yalanlama

Bakan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialar çürütüldü! Bloomberg'in haberine bakanlıktan yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kerim Karakaya adlı muhabirin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında yaptığı haberin tüm unsurlarının masa başı ve uydurma olduğunu açıkladı.

Abone ol

Bloomberg International Londra muhabiri Kerim Karakaya imzası ile yayınlanan habere yalanlama geldi. Bakanlık, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları, masa başı uydurma haberdir" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bloomberg International Londra muhabiri Kerim Karakaya imzası ile dün akşam saatlerinde yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları masa başı, uydurma bir haberdir.

Aksine; Kur Korumalı Mevduata ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz." açıklaması yapmıştı.

Ancak, ilgili muhabire haberin yazım sürecinde bilgilerin doğru olmadığını bildirmemize rağmen "Bakanlık yorum yapmadı." ifadeleri ile gerçek dışı, yalan haberini ısrarla yayımladığı görülmüştür.

Bu çerçevede; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bizzat duymadığınız yönlendirmeli, dedikodu tarzı, masa başı kurgulanan, art niyetli haberlere lütfen itibar etmeyiniz.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cinsel saldırıya uğradı katil oldu! Özlem Şin korku dolu geceyi anlattı! "Hafızamı silmek istiyorum"
Foto Galeri Cinsel saldırıya uğradı katil oldu! Özlem Şin korku dolu geceyi anlattı! "Hafızamı silmek istiyorum" Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
15 Temmuz'da hangi ulaşım araçları ücretsiz?
15 Temmuz'da hangi ulaşım araçları ücretsiz?
 13 ayın en yüksek seviyesini görmüştü! Bitcoin 7 Temmuz 2023 ne kadar?
 13 ayın en yüksek seviyesini görmüştü! Bitcoin 7 Temmuz 2023 ne kadar?
Burcu Denizer kimdir, yaşı kaç? Burcu Denizer ne iş yapıyor, mesleği nedir?
Burcu Denizer kimdir, yaşı kaç? Burcu Denizer ne iş yapıyor, mesleği nedir?
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Çekya’ya sürpriz ziyaret!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Çekya’ya sürpriz ziyaret!
Bayrampaşa Belediyesi kararı: Vergi borcuna karşı 2 cami satılıyor!
Bayrampaşa Belediyesi kararı: Vergi borcuna karşı 2 cami satılıyor!
Gaziantep'te 80,8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Gaziantep'te 80,8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari Valiliği duyurdu: 15 gün süreyle yasaklandı
Hakkari Valiliği duyurdu: 15 gün süreyle yasaklandı
Arda Güler'in gerçek maliyeti belli oldu yazılanlar doğru değil İspanyol gazeteci duyurdu
Arda Güler'in gerçek maliyeti belli oldu yazılanlar doğru değil İspanyol gazeteci duyurdu
AK Parti'de atama! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevlendirildi
AK Parti'de atama! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevlendirildi
Kolombiya'da müzakere masasından kalkan Ivan Marquez'in öldüğü iddia edildi!
Kolombiya'da müzakere masasından kalkan Ivan Marquez'in öldüğü iddia edildi!
Kaan Urgancıoğlu evlendi mi, kiminle evlendi? Kaan Urgancıoğlu karısı kim?
Kaan Urgancıoğlu evlendi mi, kiminle evlendi? Kaan Urgancıoğlu karısı kim?
Hull City maçında sakatlanmıştı: Lucas Torreira'dan Galatasaray'a kötü haber!
Hull City maçında sakatlanmıştı: Lucas Torreira'dan Galatasaray'a kötü haber!