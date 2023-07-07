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 13 ayın en yüksek seviyesini görmüştü! Bitcoin 7 Temmuz 2023 ne kadar?

 13 ayın en yüksek seviyesini görmüştü! Bitcoin 7 Temmuz 2023 ne kadar?

Bitcoin'in fiyatı, dün 31 bin 500 dolar ile 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Peki kripto para piyasasında son durum ne? Yükseliş devam ediyor mu?

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Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri, sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 0,95 artarak 1,2 trilyon doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, dün 3,8 yükseliş kaydetti ve  31 bin 500 dolardan işlem gördü.

7 Temmuz 2023 Bitcoin 30.204 dolardan, Türk lirası karşısında ise 787.088 TL‘den işlem görüyor.

Ethereum 1.858, Cardano (ADA)  0,281, Solana (SOL) 20,16, Ripple (XRP) 0,468 dolar civarlarında bulunuyor.

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