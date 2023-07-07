Engelli maaşları zam geldi, temmuz zamlı son rakam kaç para oldu?

Memur ve emekliye yapılan enflasyon zammı sonrası birçok kalemde de artış meydana geldi. Devlet tarafından ödenen engelli maaşlarına da zam yapıldı. Engel durumuna göre farklı miktarlarda ödenen engelli maaşılarına ağustos ayında geçerli olacak zam yapılacak. Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanlar şu anda 1.594 lira aylık alıyorlar ve bu tutar 1.873 liraya çıkacak.

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Memur ve emekliye yapılan enflasyon zammının ardından gözler 6engelli maaşılarına çevrildi. Emekli ve memur zamlarının ardından birçok kalemde de artış olacak. Artış olacak kalemlerden biri de engelli maaşılarına olacak. Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanlar şu anda 1.594 lira aylık alıyorlar ve bu tutar 1.873 liraya çıkacak. Engel oranı yüzde 70 ve üzerinde olanların aylıkları ise 2.821 liraya yükselecek. Şehit yakını ve gazilere de zam yapılacak.

Engelli aylığı kimlere verilir, kimler alır?

Yaşlı aylığı; 65 yaşını doldurmuş olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılmayan veya yaptırılmayan, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık almayan, yurt içi-yurt dışı ayrımı yapılmaksızın sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2021 yılı için 852,53 TL) az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.

2022 Sayılı Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır. Muhtaçlık değerlendirmesi kapsamında; hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları ile nafaka yükümlülüğü dikkate alınır.

TC kimlik numarası bulunan kimlik belgesi dışında herhangi bir belge gerekmemektedir. Vatandaş kimliği ile başvuruda bulunabilir. Başvuru formu doldurularak başvuru yapılır.

Yaşlılık Aylığı alan bir kişi Engelli Aylığından faydalanabilir mi?

Yaşlılık aylığından faydalanan kişi yetkili sağlık kuruluşundan %70 ve üzeri bir engel oranına sahip rapor aldığı takdirde engelli aylığından da faydalanabilir. %70 oranının altında ise sadece yaşlı aylığı bağlanabilir. 65 yaşından önce %40-69 arası engelli aylığı bağlananların aylığının ödenmesine devam olunur.

Engelli Aylığı alabilmek için sadece Engelli Raporu yeterli olur mu?

Hayır, yeterli değildir; aynı zamanda engellinin çalışmaması veya emekli olmaması, nafaka bağlanmamış veya bağlanabilecek durumda olmaması ve hane içinde kişi başına düşen gelirinin muhtaçlık sınırının altında olması gerekmektedir.

Engelli Aylığına başvuruda bulunurken gerekli olan evraklar nelerdir?

Yetkili hastaneden alınan engelliler için sağlık kurulu raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.) ve eğer kişi kendisi başvuruda bulunmuyorsa vesayet belgesi ya da vekâletname örneği.

18 Yaş altı Engelli Yakını Aylığı nedir?

Aynı hanede ikamet etmek şartıyla fiilen bakımını gerçekleştirdiği, 18 yaşından küçük ,özel gereksinim düzeyi en az hafif düzeyde olan veya %40 ve üzeri engelli olan yakını bulunanlara yapılan yardımdır.