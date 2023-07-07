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Angelina Jolie'den şoke eden ırkçılık itirafı! "Beyaz olmayan çocuklarıma yanlış tanı konuyor"

Angelina Jolie'den şoke eden ırkçılık itirafı! "Beyaz olmayan çocuklarıma yanlış tanı konuyor"

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, beyaz olmayan çocuklarının ırkçılığa uğradığını belirterek "Beyaz olmayan çocuklarıma, bazen sağlıklarını tehlikeye atacak şekilde yanlış teşhisler konduğunu gördüm" dedi.

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Eski eşi Brad Pitt ve ekibinin Fransız şaraphanesini ele geçirmek için birtakım işler çevirdiğini iddia eden ve Pitt'in kendisi için ortaya attığı iddialara sert eleştirilerde bulunan ABD’li oyuncu Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

İnsani yardım ve insan hakları sorunlarıyla ilgilenen yıldız, American Journal of Nursing'de sağlık sektöründeki ırksal eşitsizliğe dair konuştu.

"Yanlış teşhisler konduğunu gördüm"

48 yaşındaki oyuncu, sağlık merkezlerinde beyaz tene sahip insanlarla daha çok ilgilenildiğine dikkat çekti. Jolie, "Farklı ırklardan çocukların annesi olarak, çocuklarıma bazen sağlıklarını tehlikeye atacak şekillerde yanlış teşhisler konduğunu gördüm" dedi.

Oyuncu, yüksek kalitede sağlık hizmetine erişimi olan çocuklarının, beyaz tene öncelik verilmesi sebebiyle bazı teşhislerin gözden kaçtığını belirtti.

Jolie'nin Brad Pitt ile evliliğinden Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç çocuğu var.

Oyuncu, en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edindi. Oyuncunun kızı Zahara Etiyopyalı, Pax ise Vietnamlı.

"Kindar" olmakla suçladı

Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftin yasal süreci devam ederken Pitt'in Jolie için "kindar" ifadesini kullanması dikkat çekti. Konuyla ilgili konuşan Jolie'nin avukatı, Pitt'in oyuncuyu susturmaya çalıştığını öne sürdü.

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