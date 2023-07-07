Yaşlılık aylığı kaç para oldu, temmuz zammı geldi ne kadar oldu?

Memur ve emekliye yapılan enflasyon zammı sonrası birçok kalemde de artış meydana geldi. Devlet tarafından yaşlılık maaşı yani 65 yaş maaşı alanlara da zam yapıldı. Ağustos ayında 65 yaş maaşları zamlı olarak hesaplara yatacak. Şu anda 1.997 lira olan yaşlılık aylığı artışla 2.347 liraya yükselecek. Bu durumda artış miktarı 350 lira olacak.

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Memur ve emekliye yapılan enflasyon zammının ardından gözler65 yaş, yaşlılık maaşlarına çevrildi. Emekli ve memur zamlarının ardından birçok kalemde de artış olacak. Artış olacak kalemlerden biri de yaşlılık maaşı olacak. 3 ayda 1 devlet tarafından hiçbir güvencesi olmayan vatandaşlara ödenen yaşlılık maaşlarının 1.997 liradan 2.347 liraya yükselmesi bekleniyor.

65 yaş aylığı ise 1.997 lira artışla 2.347 liraya yükselecek

65 yaş aylığı ne zaman, nasıl alınır?

Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

Hangi aylarda alınır?

2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.