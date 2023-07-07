AK Parti'nin 'af' teklifi belli oldu! Torba kanun içerisine konulan infaz indirimi kimleri kapsıyor?

AK Parti, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni torba kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. Kira artışını yüzde 25' olarak devam ettirmek için hazırlanan torba yasanın içerisinde ceza infaz indirimi düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre, Koronavirüs salgını döneminde cezaevlerinden izinli çıkanlar geri dönmeyecek. 3-4 yıllık cezalar almış mahkumlar cezaevinden salıverilecek.

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AK Parti yeni bir torba yasayı Meclis'e getiriyor. Torba kanun teklifinde Covid-19 ile ilgili de kararlar yer alıyor. Uzun süredir devam eden af tartışmalarına nokta koyacak ceza infaz düzenlemesi de torba yasanın içerisinde yer alacak.

Uyuşturucu, terör ve cinsel suçlar...

NTV'nin haberine göre, torba kanun düzenlemesiyle Ceza İnfaz Kanunu'na kalıcı bir madde eklenecek. Uyuşturucu, terör, cinsel istismar gibi suçlar haricinde, belirli suç tiplerinde 3 ya da 4 yıl cezası kalan ve zaten dışarda hayata karışmış olan mahkumlar tahliye olacak.

Daha önce salıverilenler dönmeyecek

Daha önce denetimli serbestlik veya Kovid-19 izni nedeniyle tahliye edilenler de cezaevine geri çağırılmayacak. Düzenlemeden 100 bine yakın hükümlünün yararlanması bekleniyor.

Tahliyeye kimler karar verecek?

Hükümlülerin tahliyesine baro temsilcileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte başsavcılık ve cezaevi yetkililerinden oluşan denetim izleme komisyonu karar verecek. Mahkumların karnelerini inceleyecek komisyon, hükümlü uyumlu mu, hizmetlere desteğe iş birliğine uygun mu, mahkum ıslah olmuş mu tüm bunları değerlendirecek. Son olarak hükümlü dinlenerek tahliyeye ilişkin karar verilecek.

Kiraya yüzde 25 düzenlemesi de var

16 maddeden oluşan kanun teklifinde yüzde 25 kira artış sınırının devam etmesine yönelik düzenleme de yer alacak.

Teklifte, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nda görevli ebeler ve aile hekimleri ile AFAD ve sanayi bölgelerine yönelik düzenlemeler de yer alacak.